Строители резиденции в Ново-Огарево арестованы за хищение 5,5 млрд рублей

Главу ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрея Каминова и гендиректора компании «Стройфасад» Станислава Кюнера задержали в Москве по обвинению в причастности к хищениям на сумму более 5,5 млрд рублей при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс. В Петербурге сегодня по этому же делу задержали бывшего руководителя компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского.





По информации СМИ, уголовное дело было возбуждено следователем СКР, полковником Новиковым, который ведет громкое дело по контрабанде в отношении совладельца «Балтстроя» Дмитрия Михальченко.





Следователи полагают, что подконтрольными ФГУП «Атэкс» ФСО России являлись ЗАО «Холдинговая компания «Форум» и ЗАО «Балтстрой». А именно эти две компании вошли в громкие федеральные новости об аресте за контрабанду влиятельного Дмитрия Михальченко и руководителя «Балтстроя» Дмитрия Сергеева (по «делу Минкульта»).





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