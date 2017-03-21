В России запретили задерживать участников одиночных пикетов

Конституционный суд Российской Федерации опубликовал постановление, которое вводит запрет на задержание участников одиночных пикетов. Согласно решению КС, меры по задержанию могут быть приняты только в том случае, если имеется реальная угроза жизни и здоровью протестанта.





Как можно выяснить из постановления суда, с жалобой в КС обратился активист из Белгорода В.Сергиенко. В 2015 году во время одиночного пикета он был задержан полицией. Полицейские утверждали, что задержали пикетчика ради его же блага - чтобы предотвратить угрозу его жизни и здоровью.





Рассмотрев дело, Конституционный суд решил, что сама норма закона, разрешающая полиции проводить такие задержания, Конституции не противоречит, однако повод для задержания должен быть реальный, а не предполагаемый. В противном случае самим полицейским придется отвечать за "неправомерное ограничение конституционных прав граждан".





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