В России запретили задерживать участников одиночных пикетов
- 21.03.2017, 16:05,
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Конституционный суд Российской Федерации опубликовал постановление, которое вводит запрет на задержание участников одиночных пикетов. Согласно решению КС, меры по задержанию могут быть приняты только в том случае, если имеется реальная угроза жизни и здоровью протестанта.
Как можно выяснить из постановления суда, с жалобой в КС обратился активист из Белгорода В.Сергиенко. В 2015 году во время одиночного пикета он был задержан полицией. Полицейские утверждали, что задержали пикетчика ради его же блага - чтобы предотвратить угрозу его жизни и здоровью.
Рассмотрев дело, Конституционный суд решил, что сама норма закона, разрешающая полиции проводить такие задержания, Конституции не противоречит, однако повод для задержания должен быть реальный, а не предполагаемый. В противном случае самим полицейским придется отвечать за "неправомерное ограничение конституционных прав граждан".
АПН следит за развитием событий.