 

РПЦ собирается курировать учебники по русскому языку и литературе

Патриарх Кирилл через «Общество русской словесности», которое он возглавляет, планирует начать курировать издание школьных учебников по русскому языку и литературе. 

О своих планах начать издание учебников предстоятель РПЦ заявил на заседании президиума Общества русской словесности, состоявшемся в конце минувшей недели в Москве.

«Святейший патриарх Кирилл предложил издавать под эгидой Общества русской словесности учебники по русскому языку и литературе. Предстоятель Русской Православной Церкви также отметил необходимость подготовки предложений по усовершенствованию той части российского законодательства, которая регулирует учебный процесс и школьное образование», — сообщает официальный сайт Московской патриархии.

Ранее Патриарх уже не раз высказывался на темы русского языка и критиковал, к примеру, использование слов иностранного происхождения.

АПН следит за развитием событий.


теги: РПЦ
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