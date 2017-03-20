 

Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

Леонид Михельсон, который является совладелецем компаний "Новатэк" и "Сибур" в очередной раз возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, который сегодня публикует журнал Forbes. Состояние бизнесмена за прошедший год выросло на $4 млрд до $18,4 млрд. В общемировом рейтинге г-н Михельсон заннимает 46-е место.

Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд за год).

Замыкает тройку самых богатых россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).

В число богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.

АПН следит за развитием событий.
 
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