Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

Леонид Михельсон, который является совладелецем компаний "Новатэк" и "Сибур" в очередной раз возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, который сегодня публикует журнал Forbes. Состояние бизнесмена за прошедший год выросло на $4 млрд до $18,4 млрд. В общемировом рейтинге г-н Михельсон заннимает 46-е место.





Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд за год).





Замыкает тройку самых богатых россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).





В число богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.





АПН следит за развитием событий.