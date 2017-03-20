Глава Чечни строит собственную военную базу

Рамзан Кадыров начал строительство в Чечне военной базы для подготовки спецназа. Возведение Международного учебного центра сил специального назначения с самыми большими в мире стрелковыми галереями ведется на личные средства чеченских бизнесменов, сообщает РБК.





Имеется информация, что структура начнет функционировать уже в 2018 году и не будет подчиняться ни одному федеральному силовому ведомству.





Строящаяся военная база будет включать в себя военный городок площадью более 400 га, взлетно-посадочную полосу, водоем и самые большие в мире стрелковые галереи.





АПН следит за развитием событий.