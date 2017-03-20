 

Светлое автоматизированное будущее

Холостяк Андрей купил робот-пылесос, смарт-холодильник, умную стиралку, посудомойку и кофеварку, связал их в сеть и даже выпустил в интернет.

 

Через некоторое время стиралка стала мягко, ненавязчиво упрекать Андрея в том, что тот не хочет лить в нее, по его мнению, дорогой и совершенно ненужный "калгон с запахом лаванды".

 

Пылесос ворчал по поводу оставляемых под диванов носков и пивных бутылок, а холодильник читал нотации о том, что, вообще говоря, так как Андрей питаться - совершенно противоречит современным теориям успешного успеха, чрезвычайно далеко от здорового образа жизни - и именно потому он не может себе позволить "калгон с запахом лаванды" и полезные продукты из экологической лавки. Вот, кстати, координаты хорошего тренера личностного успеха, друзья из соцсетей опять же, рекомендуют.

 

Посудомойка постоянно требовала скачать и установить новую прошивку, без чего капризничала - и поскольку, по ее мнению, у Андрея руки росли из одного места - вызывала IoT-мастера Ашота, после работы которого на некоторое время успокаивалась. Андрея, конечно же, уже изрядно начинал раздражать вечно торчащий у него - и за его же счет - на кухне иотишник - но не устраивать же, в конце концов, скандал из-за того, что тот, по его мнению, неприлично много времени проводит с его посудомойкой...

 

Кофеварка, чтобы развлечь своего хозяина за чашечкой кофе, заводила обстоятельные беседы о пользе свободы международной торговли - и что, конечно же, Андрею стоило бы на очередных выборах проголосовать за кандидата от Либеральной Партии, ратующего за вступление в Свободную Лигу Свободных Импортеров - что обязательно улучшит торговые отношения с Гватемалой - и Андрей смог бы себе позволить "более лучший" кофе за те же деньги, чем нынешний часто пережаренный и изрядно разбавленный дешевым африканским "итальянский".

 

Иногда Андрей ворчал, что лучше бы вместо всего этого балагана завел бы себе одну-единственную женщину, но для представителя его класса и достатка это было почти недостижимой роскошью и транжирством, да и блогеры писали, что те порой тоже совершенно ненадежны и доставляют массу хлопот и проблем.


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