Светлое автоматизированное будущее

Холостяк Андрей купил робот-пылесос, смарт-холодильник, умную стиралку, посудомойку и кофеварку, связал их в сеть и даже выпустил в интернет.

Через некоторое время стиралка стала мягко, ненавязчиво упрекать Андрея в том, что тот не хочет лить в нее, по его мнению, дорогой и совершенно ненужный "калгон с запахом лаванды".

Пылесос ворчал по поводу оставляемых под диванов носков и пивных бутылок, а холодильник читал нотации о том, что, вообще говоря, так как Андрей питаться - совершенно противоречит современным теориям успешного успеха, чрезвычайно далеко от здорового образа жизни - и именно потому он не может себе позволить "калгон с запахом лаванды" и полезные продукты из экологической лавки. Вот, кстати, координаты хорошего тренера личностного успеха, друзья из соцсетей опять же, рекомендуют.