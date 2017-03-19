 

Я устал от Российской Федерации

Я устал от Российской Федерации, меня утомило это государственное образование, которое есть образование невразумительное, недостойное, паскудное, нерусское.
 
Я хочу видеть государство достойное, государство русское, государство Сперанского, Горчакова и Столыпина, а не государство Жириновского, Познера и Медведева.
 
Я устал от эвфемизмов и компромиссов, от политического вранья и дипломатического кривлянья. Все это паскудство отравляет разум, губит совесть, опустошает душу.
 
Только-только пробившиеся ростки русского духа, русской красоты, русского величия глумливо и сладострастно растоптаны грязным чекистским сапогом и оплеваны либеральной прессой (чувствующей себя в РФ более чем вольготно), символ первого за почти сто лет русского национального восстания - Славянск - третий год под украинской оккупацией, Стрелков маргинализован и осмеян, а Поклонская в Москве еврейским армянским шутам аккомпанирует "Мурку", и даже очередную годовщину присоединения Крыма официально празднуют под баннером "Крымская весна" (стыдливо прикрывающим народное "Русская весна"), и вроде бы с присутствием глав ЛДНР, но с характерным отсутствием Чалого (который как и Стрелков оказался слишком русским для Росфедерации).
 
Сколько бы времени ни прошло, русские не забудут и не простят растоптанную Русскую весну, изгнанных и убитых в спину Командиров, никто не забыт и ничто не забыто.
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