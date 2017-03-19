Я устал от Российской Федерации, меня утомило это государственное
образование, которое есть образование невразумительное, недостойное,
паскудное, нерусское.
Я хочу видеть государство достойное, государство
русское, государство Сперанского, Горчакова и Столыпина, а не
государство Жириновского, Познера и Медведева.
Я устал от эвфемизмов и
компромиссов, от политического вранья и дипломатического кривлянья. Все
это паскудство отравляет разум, губит совесть,
опустошает душу.
Только-только пробившиеся ростки русского духа,
русской красоты, русского величия глумливо и сладострастно растоптаны
грязным чекистским сапогом и оплеваны либеральной прессой (чувствующей
себя в РФ более чем вольготно), символ первого за почти сто лет русского
национального восстания - Славянск - третий год под украинской
оккупацией, Стрелков маргинализован и осмеян, а Поклонская в Москве
еврейским армянским шутам аккомпанирует "Мурку", и даже очередную
годовщину присоединения Крыма официально празднуют под баннером
"Крымская весна" (стыдливо прикрывающим народное "Русская весна"), и
вроде бы с присутствием глав ЛДНР, но с характерным отсутствием Чалого
(который как и Стрелков оказался слишком русским для Росфедерации).
Сколько бы времени ни прошло, русские не забудут и не простят
растоптанную Русскую весну, изгнанных и убитых в спину Командиров, никто
не забыт и ничто не забыто.