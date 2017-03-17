В России введено уголовное наказание для хулиганов на транспорте

Госдума приняла новый закон, по которому наказание за дебоширство на транспорте станет серьезным - до пяти лет лишения свободы. В качестве альтернативы может быть выписан штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или назначены исправительные работы до двух лет. Об этом сегодня сообщает Российская газета.





При оказании сопротивления представителю власти и другому лицу, охраняющему общественный порядок, наказание увеличится до семи лет. Применение оружия или взрывчатых веществ грозит максимальной мерой в восемь лет заключения. Кроме того, весь нанесенный урон будет возмещаться нарушителем.





Надо отметить, что теперь в особую категорию выделены действия нарушителей, которые были совершены вне транспортного средства. К ним относятся действия так называемых зацеперов, а также хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками летчиков. Преступникам будет грозить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Альтернатива - ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





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