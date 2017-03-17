 

В России введено уголовное наказание для хулиганов на транспорте

Госдума приняла новый закон, по которому наказание за дебоширство на транспорте станет серьезным - до пяти лет лишения свободы. В качестве альтернативы может быть выписан штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или назначены исправительные работы до двух лет. Об этом сегодня сообщает Российская газета.

При оказании сопротивления представителю власти и другому лицу, охраняющему общественный порядок, наказание увеличится до семи лет. Применение оружия или взрывчатых веществ грозит максимальной мерой в восемь лет заключения. Кроме того, весь нанесенный урон будет возмещаться нарушителем.

Надо отметить, что теперь в особую категорию выделены действия нарушителей, которые были совершены вне транспортного средства. К ним относятся действия так называемых зацеперов, а также хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками летчиков. Преступникам будет грозить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Альтернатива - ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Во Франции запретили умышленный износ техники
» В Госдуме РФ готовят сюрприз для шумных соседей
» Госдума может увеличить штрафы за участие в несанкционированных акциях
» В Таджикистане освободили российских летчиков
» Госдума дала президенту право отстранять губернаторов
Материал недели
Власть ерунды

Власть ерунды

Публикации
Голландский Трамп не удался

Голландский Трамп не удался

Голландский барометр и «популистская волна»

Голландский барометр и «популистская волна»

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Выборы-2018: отчуждение от будущего

Выборы-2018: отчуждение от будущего

Пропавший юбилей

Пропавший юбилей

Россия на запасном пути

Россия на запасном пути

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

В России введено уголовное наказание для хулиганов на транспорте

  • 14:32
  • 136

Лимонов стал замечательным при жизни

Голландский Трамп не удался

Голландский Трамп не удался

В Госдуме назревают крупные внутренние конфликты

  • 17:47
  • 483

Российские казнокрады и взяточники поднимают ставки

  • 16:22
  • 297

Украл миллиард - получи условно-досрочное освобождение

  • 13:10
  • 392
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru