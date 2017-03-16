 

В Госдуме назревают крупные внутренние конфликты

В Госдуме может разразиться очередной внутренний конфликт. Комитеты по законодательству и по семейной политике затеяли ссору из-за закона об опеке и попечительстве.

Конфликт назрел на недавнем заседании Совета Госдумы, сообщает газета «Ведомости». Закон об опеке и попечительстве был расписан в комитет по конституционному законодательству под руководством единоросса Павла Крашенинникова. Однако, глава комитета по семейной политике Тамара Плетнева (КПРФ) настаивала на том, чтобы законопроект отдали ей. После долгих споров и пререканий спикер Вячеслав Володин поддержал коммунистку.

Причины конфликта связаны не с конкретным законом об опеке, а с крайне неравномерным распределением законопроектов между комитетами, пишет издание. После реорганизации структуры Госдумы комитет Крашенинникова забрал себе около 500 законов, в то время как у других комитетов даже близко нет таких объемных портфелей.

АПН следит за развитием событий.

теги: Госдума РФ Новые законы
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