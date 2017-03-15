Фигуранта дела о госизмене обвинят в атаке на Yahoo!

ВАШИНГТОН-МОСКВА. Трогательный пример открытости к международному сотрудничеству в условиях конфликта между США и РФ продемонстрировал американский Минюст. По сообщению Washington Post, арестованный по обвинению в государственной измене сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев вместе со своим начальником, а так же еще с двумя хакерами будет обвинён во взломе 500 млн. аккаунтов компании Yahoo! Таким образом, американские специалисты постепенно повышают публично демонстрируемый уровень своей компетентности.

Напомним, что во время осенних разбирательство вокруг 'российских хакеров' они продемонстрировали просто позорное незнание российской сферы, связанной с информационной безопасностью и в списке подвергнутых санкциям граждан и организаций только одна единственная строка относилась одновременно и к России и инфобезу. Остальные позиции поорного списка были заполнены абстрактными аббревиатурами, экспатами и явно непричастными, такими как производитель оборудования для аэрофотосъёмки. За прошедшие месяцы подход стал серьёзнее. Американские юристы прочли российские газеты и узнали фамилии людей, на которых можно навесить всех собак без малейшего риска опровержения, тем более, судебной ответственности.

Тот же Докучаев теперь - заведомо невыездной. Нанимать в США юристов для защиты от американской Фемиды он тоже не будет. Пока он находится в камере СИЗО - он просто идеальный мальчик для битья, на которого можно списать любое нераскрытое преступление в сфере IT.

Редакция АПН поздравляет Минюст США с креативной находкой и предлагает ФСБ подумать о том, чтобы реализовать экспортный потенциал этой чудесной идеи. Сотрудничество двух правоохранительных ведомств позволило бы им совместно подбирать в России сидельцев под каждое нераскрытое в США преступление. Таким образом, за небольшую, но вполне ощутимую плату можно было бы одновременно и повысить раскрываемость преступлений в США и усилить контроль над бывшими российскими заключёнными. Выезжать из России за рубеж имея незакрытое уголовное дело в США может только идиот - судьба Бута мало кого могла бы привлечь. Таким образом, две бюрократические системы могли бы легко найти общий язык.

Особенно в условиях, когда реальные обстоятельства и факты вообще уже никого не интересуют.



