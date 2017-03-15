 

Фигуранта дела о госизмене обвинят в атаке на Yahoo!

ВАШИНГТОН-МОСКВА. Трогательный пример открытости к международному сотрудничеству в условиях конфликта между США и РФ продемонстрировал американский Минюст. По сообщению Washington Post, арестованный по обвинению в государственной измене сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев вместе со своим начальником, а так же еще с двумя хакерами будет обвинён во взломе 500 млн. аккаунтов компании Yahoo! Таким образом, американские специалисты постепенно повышают публично демонстрируемый уровень своей компетентности. 
 
Напомним, что во время осенних разбирательство вокруг 'российских хакеров' они продемонстрировали просто позорное незнание российской сферы, связанной с информационной безопасностью и в списке подвергнутых санкциям граждан и организаций только одна единственная строка относилась одновременно и к России и инфобезу. Остальные позиции поорного списка были заполнены абстрактными аббревиатурами, экспатами и явно непричастными, такими как производитель оборудования для аэрофотосъёмки. За прошедшие месяцы подход стал серьёзнее. Американские юристы прочли российские газеты и узнали фамилии людей, на которых можно навесить всех собак без малейшего риска опровержения, тем более, судебной ответственности.
 
 
 
Тот же Докучаев теперь - заведомо невыездной. Нанимать в США юристов для защиты от американской Фемиды он тоже не будет. Пока он находится в камере СИЗО - он просто идеальный мальчик для битья, на которого можно списать любое нераскрытое преступление в сфере IT.
 
 
 
Редакция АПН поздравляет Минюст США с креативной находкой и предлагает ФСБ подумать о том, чтобы реализовать экспортный потенциал этой чудесной идеи. Сотрудничество двух правоохранительных ведомств позволило бы им совместно подбирать в России сидельцев под каждое нераскрытое в США преступление. Таким образом, за небольшую, но вполне ощутимую плату можно было бы одновременно и повысить раскрываемость преступлений в США и усилить контроль над бывшими российскими заключёнными. Выезжать из России за рубеж имея незакрытое уголовное дело в США может только идиот - судьба Бута мало кого могла бы привлечь. Таким образом, две бюрократические системы могли бы легко найти общий язык.
 
 
Особенно в условиях, когда реальные обстоятельства и факты вообще уже никого не интересуют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Шпионские скандалы захлестнули Россию
» Владимир Чуров продолжил традицию Владимира Путина писать письма в американские газеты
» Современная Россия похожа на СССР перед распадом
» The Washington Post обругала Путина
» В интернет-треугольнике
Материал недели
Власть ерунды

Власть ерунды

Публикации
Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Выборы-2018: отчуждение от будущего

Выборы-2018: отчуждение от будущего

Пропавший юбилей

Пропавший юбилей

Россия на запасном пути

Россия на запасном пути

Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

Власть ерунды

Власть ерунды

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Города России может накрыть волна антикоррупционных митингов

  • 19:47
  • 418

Фигуранта дела о госизмене обвинят в атаке на Yahoo!

  • 18:53
  • 107

Губернаторы получили право ликвидировать местное самоуправление

  • 15:34
  • 206

Возбуждено уголовное дело о завышении выплат главе «Почты России» в восемь раз

  • 12:30
  • 143

Почему начали «биковать» свердловские олигархи

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

Сергей Сергеев об отсутствии русской нации

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru