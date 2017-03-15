К вопросу о Евровидении

На международном конкурсе песни наш исполнитель,безусловно, должен петь по-русски произведение, относящееся к традиции русской музыки (народной, академической, эстрадной, русского рока - неважно). А вот на конкурсе музыкально и поэтически оформленных политических заявлений наш конкурсант должен излагать на хорошем, внятном английском - иначе кто ж его поймет? Российской аудитории эти заявления не нужны, мы все и без них знаем, это на внешнего потребителя рассчитано.

Ну, конечно, это если Евровидение состоится, поскольку при образовании критической массы агрессивных высказываний со стороны небратьев можно будет подавать требование об отмене конкурса в связи с наличием явной угрозы для свободы и жизни участников. Вон, Муджабаев это уже понял и великодушно разрешает оргкомитету фестиваль отозвать, чтобы только Самойлову не пускать.