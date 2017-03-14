У чиновников отберут имущество на 2 млрд рублей

За 2016 год российские коррупционеры потратили более 2 млрд рублей, не подтвердив покупки сведениями о доходах. Теперь прокуратура будет требовать возврата этого имущества, о чем сегодня заявил генпрокурор России Юрий Чайка.





«На основании материалов, полученных по итогам контроля за расходами, прокурорами заявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше 2 млрд рублей, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы», - цитирует слова чиновника агентство «РИА Новости».





Напомним читателям, что в январе этого года международная организация Transparency International опубликовала свой рейтинг восприятия коррупции, в котором Россия заняла 131-е место из 176 стран, опустившись на 12 позиций. Ниже Российской Федерации в рейтинге находятся только те страны, где сейчас идет война или имеет место геноцид.





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