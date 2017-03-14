 

Юрий Чайка раскритиковал МВД и СКР за затягивание дел

МОСКВА. Не успела редакция АПН похвалить руководство страны за сокращение числа заключённых, как генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступил с критикой сверху, обвинив МВД и СКР в некачественно проводимом, затягиваемом следствии.

 

Более трети уголовных дел находятся в производстве слишком долго, указал Генпрокурор, заявив о «затяжном характере следствия». Он отметил, что число подследственных, которые сидят под стражей больше года, выросло на 70% по сравнению с 2015 годом. Общее количество арестованных по неоконченным уголовным делам увеличилось за год на 4% и составило почти 26 тыс. человек, сказал он.

 

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