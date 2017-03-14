Юрий Чайка раскритиковал МВД и СКР за затягивание дел

Более трети уголовных дел находятся в производстве слишком долго, указал Генпрокурор, заявив о «затяжном характере следствия». Он отметил, что число подследственных, которые сидят под стражей больше года, выросло на 70% по сравнению с 2015 годом. Общее количество арестованных по неоконченным уголовным делам увеличилось за год на 4% и составило почти 26 тыс. человек, сказал он.