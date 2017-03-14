 

В адрес сотрудников Транснефти выдвинуты новые претензии

МОСКВА. Газета "Наша Версия" опубликовала новые подробности по ситуации с увольнением бывшего главы СБ Роснефти, вице-президента по безопасности Олега Феоктистова.
 
По утверждению издания, эта отставка впрямую связана с активностью ряда бывших сотрудников Роснефти - Ларисы Каланды, Рашида Шарипова и Игоря Павлова. "Наша Версия" указывает, что мотивом их действий могут являться как опасение расследования их деятельности в период работы в Роснефти, так и соображения обиды на увольнение из Роснефти.
 
По мнению источников "Нашей Версии" увольнение Феоктистова впрямую связано с информационной активностью этих людей, направленных против него, его коллеги Игоря Демина и, не исключено, что против самого Сечина, который рискует оказаться следующей мишенью их "расследований".
 
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