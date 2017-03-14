 

ЕСПЧ заявил о причастности российских спецслужб к нападению на руководителя общества «Мемориал» Орлова

БРЮССЕЛЬ. Европейский суд по правам человека официально, на сайте суда заявил о причастности официальных российских властей к нападению на генерального директора правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова и нескольких журналистов телеканала РЕН ТВ в 2007 году.

Из решения европейского суда можно узнать, что российское правительство не предоставило «правдоподобного объяснения» рассматриваемым событиям. «Суд считает, что лица, которые вывезли истцов из гостиницы на поле недалеко от Нестеровской и подвергли их жестокому обращению в ночь на 23 ноября 2007 года, были представителями власти», — заявил ЕСПЧ.
 
Как справедливо отметил Олег Орлов, решение ЕСПЧ - правильное, но запоздалое.
 
10 лет для установления юридического факта - это слишком много. Правозащитник и журналисты, возможно и получат от властей какие-то компенсации, но расследование похищения, избиения и грабежа как не было, так и не предполагается.

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APN.ru