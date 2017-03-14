 

Число заключённых в России упало до исторического минимума

МОСКВА. Федеральная служба наказаний сообщила журналистам об очевидном политическом успехе Путина, остающимся постоянным весь период его правления.
 
Снижавшееся каждый год число заключённых - 1,92 млн человек в 2000-ом году достигло минимальной в XXI веке России цифры - 630 тыс человек. Можно как угодно оценивать политическую деятельность Путина, но эту цифру, безусловно можно и необходимо поставить в заслугу Путину и его команде.
 
Следует отметить, что, несмотря на позитивный тренд, Россия прочно удерживает первое место в Европе по показателю число заключённых на душу населения. Ближайшая по этому показателю к России страна - Литва отстаёт от неё на 25-30%. Редакция АПН уверена, что властям и обществу нужно и дальше совместно работать над тем, чтобы преступников в стране становилось всё меньше и меньше.

теги: ФСИН
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