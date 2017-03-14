Миллиардеры Ротенберг и Тимченко будут освобождены от уплаты налогов

Комитет Государственной Думы РФ по налогам и бюджету одобрил изменения в Налоговом кодексе (НК) страны, которые позволяют не платить налоги россиянам, попавшим под санкции зарубежных государств. Кроме того, им должны будут вернуть все налоги, уплаченные ими в прошлые годы. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





Поправки к НК дают весьма ощутимые послабления россиянам, попавшим под западные санкции и являющимся при этом налоговыми резидентами других государств. Отныне они смогут официально не платить налоги в России.





Напомним, что ранее В 2014 году страны ЕС и США ввели санкции против многих крупных предпринимателей, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В частности, под санкции попали миллиардеры Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко.





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