Паспорта РФ могут стать доступнее для всех уроженцев бывшего СССР

В Госдуму РФ внесен новый законопроект, который значительно расширяет возможности получения гражданства Российской Федерации. По новым правилам получить возможность стать гражданами нашей страны смогут те, кто родился на территории бывшего СССР, и их потомки.





Разработчики закона предлагают поменять принципы присвоения российского гражданства. Сейчас право на его получение доступно имеют в том числе и те носители русского языка, кто постоянно проживал на территории СССР и Российской Империи, а также их потомки. Чиновники хотят отказаться от требования о постоянном проживании, а учитывать лишь факт рождения в Советском Союзе или Российской империи.





Авторы инициативы ссылаются на слова президента Владимира Путина, прозвучавшие в его послании 2012 года. Тогда Путин на самом деле предлагал упростить получение гражданства для уроженцев СССР и их потомков.





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