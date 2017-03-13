 

Башар Асад обвинил Евросюз в поддержке терроризма

ДАМАСК. «Неправильно проводимая политика во многих европейских странах по отношению к Сирии и странам ближневосточного региона в целом, которая состоит в введении экономических санкций, поддержке экстремизма, привела к распространению терроризма и притоку большого числе беженцев в эти страны», — сказал сирийский лидер Башар Асад на встрече с делегацией европейских парламентариев в Дамаске.
 
Сама встреча прошла в спокойной, дружественной обстановке. Это неудивительно, так как европейцы приехали в Дамаск не официально, а как частные лица. И приехали только те, кто захотели общения с сирийскими властями.
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