Башар Асад обвинил Евросюз в поддержке терроризма
- 13.03.2017, 15:06,
- Новости
- 193
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
ДАМАСК.
«Неправильно проводимая политика во многих
европейских странах по отношению к Сирии и странам ближневосточного
региона в целом, которая состоит в введении экономических санкций,
поддержке экстремизма, привела к распространению терроризма и притоку
большого числе беженцев в эти страны», — сказал сирийский лидер Башар Асад на
встрече с делегацией европейских парламентариев в Дамаске.
Сама встреча прошла в спокойной, дружественной обстановке. Это неудивительно, так как европейцы приехали в Дамаск не официально, а как частные лица. И приехали только те, кто захотели общения с сирийскими властями.