Башар Асад обвинил Евросюз в поддержке терроризма

Сама встреча прошла в спокойной, дружественной обстановке. Это неудивительно, так как европейцы приехали в Дамаск не официально, а как частные лица. И приехали только те, кто захотели общения с сирийскими властями.



«Неправильно проводимая политика во многих европейских странах по отношению к Сирии и странам ближневосточного региона в целом, которая состоит в введении экономических санкций, поддержке экстремизма, привела к распространению терроризма и притоку большого числе беженцев в эти страны», — сказал сирийский лидер Башар Асад на встрече с делегацией европейских парламентариев в Дамаске.