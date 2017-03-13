Госдума может отменить материнский капитал

Чиновники предлагают отменить материнский капитал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала и «люди пытаются лишь обналичить полученное, получая псевдоподдержку».





Депутаты предлагают заменить материнский капитал на гибкую систему ежемесячных выплат на детей до их 18-летия. В частности, предлагается платить 3 тысячи в месяц за одного ребенка, 8 тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.





Напомним читателям, что в январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до конца 2018 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что его ведомство уже направило предложения в правительство о продлении этой программы еще на 5 лет.





Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер этой выплаты составлял 250 тысяч рублей, затем за счет ежегодной индексации сумма выплаты выросла до 453 тысяч.





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