 

Госдума может отменить материнский капитал

Чиновники предлагают отменить материнский капитал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала и «люди пытаются лишь обналичить полученное, получая псевдоподдержку».

Депутаты предлагают заменить материнский капитал на гибкую систему ежемесячных выплат на детей до их 18-летия. В частности, предлагается платить 3 тысячи в месяц за одного ребенка, 8 тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

Напомним читателям, что в январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до конца 2018 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что его ведомство уже направило предложения в правительство о продлении этой программы еще на 5 лет.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер этой выплаты составлял 250 тысяч рублей, затем за счет ежегодной индексации сумма выплаты выросла до 453 тысяч.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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