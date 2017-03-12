Россия на запасном пути

В столицах шум, гремят витии,

Кипит словесная война,

А там, во глубине России,-

Там вековая тишина.

Некрасов

До очередных президентских выборов в России – ровно год. В победе Основного Кандидата никто не сомневается. Споры идут лишь о сценарии такой победы. Будет ли он консервативным, с опорой на традиционные ценности и Крым, или же будет он либеральным с опорой на мелкие послабленьица, вроде освобождения Ильдара Дадина.

Сам Основной Кандидат, впрочем, царственно безмолвствует и держит паузу. Время от времени пресс-служба главы государства сообщает, что правом баллотироваться на пост президента РФ обладает любой гражданин России. И даже гражданка.

Проблема, однако, в том, что избирательная кампания набирает ход в ситуации полной безнадежности. После 17 лет правления Владимира Путина Основному Кандидату нечего предложить России. Давайте воспользуемся имеющейся у нас головой и покрутим ею из стороны в сторону. Что мы увидим? С бешеной скоростью меняющийся мир.

В США у власти Трамп. «Достали уже со своим Трампом!», - истерически взвизгнет просвещенный читатель. Подождите, речь сейчас не совсем о нем. Речь идет о программе, с которой он пришел к власти и которую собирается реализовывать. Он обещает вложить в инфраструктуру 1 трлн. долларов, создавать новые рабочие места, пересматривать невыгодные торговые соглашения. И он делает это. Аннулировано Тихоокеанское торговое партнерство, недавно анонсированы переговоры с НАФТА о пересмотре данного торгового соглашения. Трамп хвастается биржевым бумом и ростом числа рабочих мест. Он планирует перевооружить армию и восстановить американскую промышленную мощь. Иначе говоря, программа Трампа понятна. Если она будет реализована, весь мир увидит новую Америку – индустриальную, мощную, способную жестко диктовать правила на мировой арене. Мы увидим уже не либеральный, а консервативный, трампистский вариант глобализации.

Посмотрим на Европу. Здесь кризис, связанный с выходом из Британии из ЕС, актуализировал идею создания европейского сверхгосударства. В его состав могут войти Германия, Франция, Испания, Италия и страны Бенилюкса. Если этот сценарий сбудется, в центре Европы возникнет могучая федерация с населением в 300 млн. человек. Это государство станет равной США силой в рамках НАТО. И будет оказывать определяющее влияние на ситуацию в близлежащих регионах. При этом большой Европейский союз никуда не денется. Он просто будет работать по формуле «Европейская федерация» плюс все остальные. Подобный «партнер» на наших границах будет очень серьезным испытанием для РФ. Ведь «Европа разных скоростей» получит неограниченную способность к расширению. Ведь тогда разнообразные «зоны влияния», протектораты и доминионы можно будет оформить очень по-разному. Получится «матрешка», в центре которой будет Европейская федерация, уровнем выше – ЕС в нынешнем виде, затем всякого рода свободные экономические зоны с ЕС. Далее – везде. Проталкивает вариант Европы разных скоростей ни кто иной, как Жан-Клод Юнкер, человек, который на протяжении 18 лет возглавлял Люксембург, на протяжении десятка лет – Еврозону, человек, который сейчас стоит во главе Еврокомиссии и по праву считается самым влиятельным европейским бюрократом.

Китай, в отличие от США и ЕС, не столь интересен. Экономика КНР просто растет, люди просто богатеют, влияние просто расширяется. Несмотря на проблемы в экономике, Китай уверенно превратился в страну второго мира и сохраняет высокие для его масштабов экономики темпы роста: 6-7% в год.

Даже незаметные из России Индонезия, Индия, Вьетнам, Мексика делают существенные экономические успехи, постепенно превращаясь в государства второго мира.

А что в России? С чем Основной Кандидат пойдет на выборы? Обсуждается очередной тур либеральных реформ – то есть отмена пенсий, уничтожение медицины, системы социального обеспечения и т.п. На этом программа и заканчивается.

Если США и ЕС удастся обновиться, на что есть все шансы, уже через несколько лет они будут опережать Россию на порядок. Это будут качественно другие общества. С автоматическими такси, магазинами без продавцов, безусловным доходом для каждого (это когда гражданину выплачивается небольшая сумма ежемесячного дохода просто за сам факт его, гражданина, существования).

По сравнению с этим, грядущим новым строем, Россия будет представлять собой «совок». Пусть либеральный «совок», но «совок». Откуда люди будут ездить дивиться на мир победившего трампизма-юнкеризма.

В этом то и есть проблема грядущих выборов. Где место России в новом мире? Основной Кандидат не даёт ответа. Да его никто об этом и не спрашивает. Дана установка – обеспечить на выборах 70% явку при 70% голосов за Основного Кандидата. И это всё.

Что будет с экономикой? Ну, кроме либеральных реформ и окончательного закрепления за Россией статуса страны третьего, а то и четвертого мира? И всё?

Что будет с местом России в этом новом мире? Изолированное деиндустриализованное государство на обочине цивилизации? И всё?

Каковы перспективы живущих здесь людей? Вечно терпеть бесконечные либеральные реформы, надеяться на рост цен на нефть до 100 долларов? И всё.

Прав был Фукуяма. Конец истории действительно наступил. Но, похоже, что он наступил персонально в России и более нигде в мире.

Здесь будут строить либерализм в ситуации, когда либерализм обанкротился повсеместно. Скоро западные идеологи начнут рассуждать о загадочной русской душе, требующей либерализма. О либерализме, водке, балалайке, Ельцине и Медведе, до которых так охотчи русские дикари.

Это и есть главная проблема будущих выборов. Все думают о том, как их организовать. Сколько старших по подъезду придут на избирательные участки. Сколько проголосует за Основного Кандидата.

А ведь главный то вопрос – а дальше что? Выборная гонка пока проходит под лозунгом тотальной безнадежности с элементами оживляжа. Но ни на какие глобальные вопросы у Основного Кандидата ответов нет.

Больше того, ведь и самого Основного Кандидата нет. Владимир Путин пока не подтверждает, но и не опровергает, что он идёт на выборы. То есть Основной Кандидат пока даже не имеет фамилии. О нем известно лишь то, что он непременно победит и что имя его – безнадежность.

Тут критик воскликнет – здесь всё в черном цвете. Быть может. Но когда во всём мире начинается экономическая и политическая революция, идут глобальные перемены, резонно спросить, где наше место в этих переменах? Где в них страна, главным событием в которой за 2016 год была продажа 19,5% пакета акций «Роснефти»?

Тишина на белом свете, тишина. Молчит Основной Кандидат. Как воды в рот набрал. И это молчание подрывает государство. Победить на выборах Основной Кандидат ещё может. Но как быть с вызовами со стороны обновленного Запада, с которыми архаическая, либеральная Россия столкнется уже через несколько лет? Можно продлить действующий режим на ближайшее время. Но исторический срок годности его стремительно истекает.

Не сумеем провести реформы, как не сумел СССР в конце 60-х – начале 70-х годов – отправимся на свалку истории. И никакая нефть не поможет, тем более, что она всё дешевле.

Накануне президентских выборов Россия, как тот бронепоезд, стоит на запасном пути. Проблема в том, что рельсы сгнили. А мимо проносятся поезда…