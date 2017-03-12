Власти Москвы уничтожили исторический цветник перед зданием МГУ

Московские власти уничтожили исторический цветник перед зданием МГУ, соорудив прямо на нем деревянный настил, ради проведения митинга-концерта в честь присоединения Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат муниципального собрания Гагаринского района Елена Русакова.



«Внезапно, без объявления войны, уничтожено знаменитое украшение Москвы - цветник перед зданием Московского университета. 64 года он радовал глаз и запечатлен на миллионах открыток. Этих пионов и туй больше нет. Взбрело в голову провести там какое-то мероприятие, и ради одного дня (!) уничтожены плоды труда многих десятилетий», - написала депутат.Вполне вероятно, что после ряда публикаций в СМИ и гневных выступлений общественности ответственные лица будут клятвенно обещать все восстановить. Вот только на каком основании и по какому праву будут потрачены очередные сотни миллионов рублей, которых не дождутся больницы, школы, дома и дороги, никому неизвестно, а очередной произвол администрации Сергея Собянина, к сожалению, останется безнаказанным.