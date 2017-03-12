 

Власти Москвы уничтожили исторический цветник перед зданием МГУ

Московские власти уничтожили исторический цветник перед зданием МГУ, соорудив прямо на нем деревянный настил, ради проведения митинга-концерта в честь присоединения Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат муниципального собрания Гагаринского района Елена Русакова.
 
«Внезапно, без объявления войны, уничтожено знаменитое украшение Москвы - цветник перед зданием Московского университета. 64 года он радовал глаз и запечатлен на миллионах открыток. Этих пионов и туй больше нет. Взбрело в голову провести там какое-то мероприятие, и ради одного дня (!) уничтожены плоды труда многих десятилетий», - написала депутат.

Вполне вероятно, что после ряда публикаций в СМИ и гневных выступлений общественности ответственные лица будут клятвенно обещать все восстановить. Вот только на каком основании и по какому праву будут потрачены очередные сотни миллионов рублей, которых не дождутся больницы, школы, дома и дороги, никому неизвестно, а очередной произвол администрации Сергея Собянина, к сожалению, останется безнаказанным.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Сергей Собянин Мэрия Москвы Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Протестующие взяли штурмом здание Харьковской Областной Администрации
» Митингующие установили российский флаг на здании парламента Крыма
» 5 марта "Другая Россия" проведет акцию рядом со зданием Центризбиркома,
» Большие московские преступления и стратегию смены власти в Москве
» Путина демонтировали
Материал недели
Власть ерунды

Власть ерунды

Публикации
Россия на запасном пути

Россия на запасном пути

Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

Убыль населения СССР в 1941-1945 гг.

Власть ерунды

Власть ерунды

Блокада как следствие Минска

Блокада как следствие Минска

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Нация в трактовке Сергеева

Нация в трактовке Сергеева

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Правительство придумало замедлять сайты компаний, нарушающих закон

  • 07:45
  • 169
Россия на запасном пути

Россия на запасном пути

Власти Москвы уничтожили исторический цветник перед зданием МГУ

  • 19:25
  • 233

Анатолий Сердюков продолжает свой взлет по карьерной лестнице

  • 19:03
  • 511

Не заботящихся о будущей пенсии россиян ждет повышение налогов

  • 17:21
  • 425

Депутатов Госдумы не интересуют яхты, замки и виноградники Медведева

  • 15:25
  • 526
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru