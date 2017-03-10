Анатолий Сердюков продолжает свой взлет по карьерной лестнице

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков КамАЗ. Обновленный совет компании будет избран на годовом собрании акционеров КамАЗа, которое пройдет летом 2017 года.





Напомним читателям, что сейчас Сердюков, известный жителям страны как знатный коррупционер, занимает пост индустриального директора «Ростеха» по авиационной промышленности. Сердюков также входит в совет директоров компании «Вертолеты России», которая являыется одной из структур «Ростеха».





Небывалый карьерный успех пришел к Сердюкову сразу после громкого уголовного дела о хищениях в Минобороны.





Как известно, в 2012 году Анатолий Сердюков был отправлен в отставку по делу «Оборонсервиса» - коррупционного скандала, связанного с продажей имущества Минобороны по заниженным ценам. В ноябре 2013 СК возбудил против него уголовное дело по обвинению в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба, но уже в апреле 2014 года Сердюкова амнистировали с формулировкой «за заслуги перед Отечеством» IV степени.





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