Ильдар Дадин задержан за пикет

Возле здания ФСИН Дадин проводил одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха и был задержан сотрудниками полиции и сопровожден в автомобиль с маркировками отделения МВД по столичному району Якиманка. Внятных оснований для задержания у полиции не было, формальным поводом стал его отказ в необоснованном требовании предъявить полицейским документы.







Диссидент Ильдар Дадин вновь безосновательно задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета.