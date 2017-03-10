Ильдар Дадин задержан за пикет
- 10.03.2017, 11:31,
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МОСКВА.
Диссидент Ильдар Дадин вновь безосновательно задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета.
Возле здания ФСИН Дадин проводил одиночный пикет с призывом отправить в
отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха и был задержан
сотрудниками полиции и сопровожден в автомобиль с маркировками отделения
МВД по столичному району Якиманка. Внятных оснований для задержания у полиции не было, формальным поводом стал его отказ в необоснованном требовании предъявить полицейским документы.