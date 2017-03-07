РПЦ добилась переименования закона о российской нации

Проект закона о российской нации будет переименован в связи с тем, что вызвал много споров и возражений. Не так давно концепцию закона активно раскритиковали представители РПЦ.





О готовящихся изменениях сообщил его идеолог академик Валерий Тишков. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ» . Утверждается, что теперь закон будет называться «Об основах государственной национальной политики».





«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — приводит слова Тишкова печатное издание.





Надо отметить, что процесс переименования закона был запущен сразу после того, как он подвергся критике со стороны РПЦ. Представителям церкви не понравилась сама идея российской нации, не основанная на превосходстве русского народа.





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