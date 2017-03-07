 

РПЦ добилась переименования закона о российской нации

Проект закона о российской нации будет переименован в связи с тем, что вызвал много споров и возражений. Не так давно концепцию закона активно раскритиковали представители РПЦ.

О готовящихся изменениях сообщил его идеолог академик Валерий Тишков. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ». Утверждается, что теперь закон будет называться «Об основах государственной национальной политики».

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — приводит слова Тишкова печатное издание.

Надо отметить, что процесс переименования закона был запущен сразу после того, как он подвергся критике со стороны РПЦ. Представителям церкви не понравилась сама идея российской нации, не основанная на превосходстве русского народа. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: РПЦ Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «Закон о русской политической нации – не прихоть, а государственная необходимость»
» Регионы выступили против закона о российской нации
» «Российской нации» будет дано законодательное определение
» WhatsApp и Viber могут быть объявлены вне закона в России
» Академика Тишкова не пустили в Эстонию
Материал недели
Квазиархаика как ролевая игра

Квазиархаика как ролевая игра

Публикации
Блокада как следствие Минска

Блокада как следствие Минска

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Нация в трактовке Сергеева

Нация в трактовке Сергеева

Было ли крепостное право – рабством?

Было ли крепостное право – рабством?

Русская проблема Трампа

Русская проблема Трампа

Так похож на ужа

Так похож на ужа

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Байкальская вода скоро отправится в Китай

  • 15:10
  • 193

РПЦ добилась переименования закона о российской нации

  • 12:29
  • 242

Пользователю портала Gorod.mos.ru сожгли автомобиль. Получил ли Собянин обратную связь?

  • 01:59
  • 209
Блокада как следствие Минска

Блокада как следствие Минска

Лоукостер Победа зашьёт кармашки в креслах

  • 18:05
  • 346

Прокуроры на службе у беглых олигархов

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru