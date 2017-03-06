Прокуроры на службе у беглых олигархов

Деятельность ведущего отечественного производителя аммиака, компании «Тольяттиазот», в последние годы больше напоминает криминальную хронику, а не отчет о производственных достижениях. Деятельность ведущего отечественного производителя аммиака, компании «Тольяттиазот», в последние годы больше напоминает криминальную хронику, а не отчет о производственных достижениях.





С последними у химического гиганта очевидные проблемы – по показателям эффективности производства ТоАЗ занимает последнее место среди предприятий отрасли. Зато руководители завода с незавидным постоянством фигурируют в громких уголовных и розыскных делах. Не успела еще осесть «белая пыль»после недавнего резонансного дела, связанного с задержанием финансового директора ТоАЗа с десятью граммами кокаина, как средства массовой информации отчитались об очередном эпизоде скандальной истории химического предприятия.





В феврале «Российская газета» сообщала о том, что в начале текущего года СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовные дела против директоров самарских фирм «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова). По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги ТоАЗа кипрской офшорной компании Borgat Investments Limited двумя лотами по номинальной (1 руб. за акцию) стоимости. «Родничок» продал свой пакет в размере 1.705.728 шт. акций за 1.705.728 рублей, а «Контаз» – 861.408 шт. за 861.408 рублей соответственно. Если исходить из данной стоимости одной акции ТоАЗа (1 рубль за одну акцию), то стоимость крупнейшего в регионе предприятия, размер уставного капитала которого составляет 97.115.506 шт. акций, составляет чуть больше 97 млн рублей. При этом реальная рыночная стоимость проданного «Родничком» пакета составляла на тот момент 1.142.220.204,60 руб., «Контазом» – 576.831.488,96 руб. Таким образом, две фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд руб., не доплатив в бюджет 327 млн руб. налогов.





Следователи усмотрели в вышеупомянутых сделках признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации. Против должностных лиц «Родничка» и «Контаза» были возбуждены уголовные дела. Однако, по непонятным причинам оба они были вскоре закрыты. Первоначально решение о прекращении уголовного преследования принял заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов, а его непосредственный руководитель, Константин Букреев отклонил ходатайство следователя об отмене постановления Павлова.





О мотивах, которыми руководствовались блюстители закона, остается только догадываться. Всего лишь полгода назад свежеиспеченный прокурор Самарской области, который кстати получил генеральское звание всего в 35 лет, провозглашал «соблюдение прав дольщиков, трудовых прав граждан, социально незащищенных групп населения» в качестве основных приоритетов своей деятельности. Похоже, что за прошедшие шесть месяцев шкала ценностей г-на Букреева успела претерпеть существенные изменения. Неудивительно, ведь защита интересов хозяев ТоАЗа и их подставных фирм – занятие куда более увлекательное и, что еще более важно, выгодное.





Причину подобных метаморфоз, возможно, стоит поискать в биографии должностного лица. Уже в 27 лет (2005 г.) Букреев стал прокурором Железнодорожного района Хабаровска. С чем связан столь стремительный карьерный взлет, остается неизвестным. Однако вскоре после назначения в ведомстве разразился серьезный скандал. Заместитель Букреева, Татьяна Ламаш, написала обращение в Администрацию Президента РФ, в котором рассказала, что ее руководство вместе с краевой прокуратурой не дает ход расследованию дела двух сотрудников Хабаровского УВД, задержанных ФСБ при передаче взятки в размере 40 тыс. долларов. В итоге Ламаш пришлось покинуть занимаемую должность.





Самарская область входит в топ-5 российских регионов-должников. При этом именно здесь находится крупнейший в мире производитель аммиака «Тольяттиазот», налоговые отчисления которого могли бы существенно пополнить местную казну. Долг Самарской области за последние 5 лет вырос вдвое, до 69 млрд руб. В подобной ситуации все силы правоохранителей, казалось бы, должны быть брошены на то, чтобы взыскать недоимки. Однако, местные прокуроры явно чувствуют полную безнаказанность и откровенно отстаивают интересы нарушителей закона.





Тем не менее в этот раз деятельность региональных правоохранителей не осталась незамеченной. Вышестоящее руководство явно не оценило «подвиги» самарских подопечных – в дело вмешалась Генпрокуратура и отменила вынесенные постановления. Расследование по делу «Контаза» получило продолжение, а прокурорам возможно придется дать объяснения своим действиям по защите интересов беглых олигархов.



