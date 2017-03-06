Суд освободил Евгению Чудновец

Facebook Twitter Вконтакте Мой мир Google+

КУРГАН. Курганский областной суд отменил обвинительный приговор воспитательнице Евгении Чудновец, над которой длительное время издевалась местная Фемида. После скандала в прессе, вмешательства Генпрокуратуры и Верховного Суда, курганская судебная система, наконец-то провернула свои ржавые (или коррумпированные? Кто знает?) колёса и увидела очевидное - Чудновец не распространяла детскую порнографию, а скандалила по поводу издевательств над ребёнком.