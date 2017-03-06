БЕРЛИН. Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил протектората Богемия . По сообщениям, прозвучавшим в прессе 3го марта, министры обороны Чехии и Германии Мартин Стропницки и Урсула фон дер Ляйен подписали договор о намерениях, который должен стать первым этапом формирования единого военного подразделения. Объединению (разумеется, под единым немецким руководством, по-другому и не сложится) подлежат, в порядке эксперимента, чешская 4-я бригада быстрого реагирования и 10-я бронетанковая дивизия Бундесвера.

Редакция АПН не сомневается, что под чётким немецким руководством объединённое войсковое соединение будет действовать намного эффективнее, а мобилизованное, впоследствии, в качестве рабочей силы население бывш. Чехии будет с полнейшей самоотдачей работать на победу Германии.

