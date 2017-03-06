 

Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил протектората Богемия

БЕРЛИН. Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил протектората Богемия. По сообщениям, прозвучавшим в прессе 3го марта, министры обороны Чехии и Германии Мартин Стропницки и Урсула фон дер Ляйен подписали договор о намерениях, который должен стать первым этапом формирования единого военного подразделения. Объединению (разумеется, под единым немецким руководством, по-другому и не сложится) подлежат, в порядке эксперимента, чешская 4-я бригада быстрого реагирования и 10-я бронетанковая дивизия Бундесвера.
 
Редакция АПН не сомневается, что под чётким немецким руководством объединённое войсковое соединение будет действовать намного эффективнее, а мобилизованное, впоследствии, в качестве рабочей силы население бывш. Чехии будет с полнейшей самоотдачей работать на победу Германии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России будут созданы войска быстрого реагирования
» Посол Чехии в США оправдывается за чеченцев
» Чехия исправляет ошибки прошлого
» Россия и Чехия обмениваются любезностями
» К терактам 11 сентября причастна Чехия
Материал недели
Квазиархаика как ролевая игра

Квазиархаика как ролевая игра

Публикации
Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Нация в трактовке Сергеева

Нация в трактовке Сергеева

Было ли крепостное право – рабством?

Было ли крепостное право – рабством?

Русская проблема Трампа

Русская проблема Трампа

Так похож на ужа

Так похож на ужа

Осторожно, радикальный феминизм!

Осторожно, радикальный феминизм!

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Лоукостер Победа зашьёт кармашки в креслах

  • 18:05
  • 90

Прокуроры на службе у беглых олигархов

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Как читать книгу Сергея Сергеева «Русская нация»

Суд освободил Евгению Чудновец

  • 11:12
  • 129

Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил протектората Богемия

  • 02:54
  • 255

Федеральная программа «Из квартиры в барак на велосипеде»

  • 02:39
  • 269
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru