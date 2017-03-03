 

В России не планируют бороться с пытками в полицейских участках

Российские власти ответили отказом на предложение ЕСПЧ принять меры для недопущения пыток, побоев и издевательств над задержанными в полицейских участках. Поводом для обращения ЕСПЧ стал иск матери убитого в 2010 году в полицейском участке Петербурга Дениса Выржиковского, сообщает РБК.

Заместитель министра юстиции РФ направил ЕСПЧ официальное уведомление, в котором сообщается, что «российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию".

Европейский суд, в свою очередь, предлагал установить видеокамеры в полицейских участках, создать специальный регламент по работе представителей власти с задержанными, ввести обязательные медосмотры для последних и увеличить штат следователей, которые бы занимались преступлениями полицейских. Ни одну из этих мер представители власти РФ приемлемой не сочли.

Напомним читателям, что резонансное дело Дениса Выржиковского было связано с расследованием дела о мошенничестве в отношении его сожительницы. Двух людей развели по разным кабинетам и в результате - женщину просто избили, а Выржиковского долго пытали, а затем подкинули его в соседний участок, якобы уже найденного в таком состоянии. В итоге подозреваемый позднее скончался в больнице, а пытавшие его полицейские сначала получили от двух до восьми лет в колонии, но позже дело было отправлено на пересмотр, и расследование приостановилось вплоть до настоящего времени.
 

теги: Коррупция Силовые структуры
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