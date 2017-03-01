 

РЖД требует 56 млрд рублей за недополученные доходы

Руководство РЖД направило запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой компенсировать недополученный из-за замещения дорогих грузов дешевыми доход компании за 2016 год. Об этом сегодня пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на письмо главы монополии Олега Белозерова руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

В документе говорится, что ставка по доходам РЖД для грузовых перевозок в 2016 году выросла на 2,7%, в то время как тариф был проиндексирован на 7,5%. В результате РЖД недополучила около 56 млрд рублей. Гениальный топ-менеджмент монополии предлагает зачесть эти средства при определении уровня индексации тарифа в последующие годы, а также сделать эту компенсацию законодательной нормой.

Ранее Белозеров уже пытался объяснить, что недополученная выручка образовалась в результате налогового маневра в нефтяной отрасли страны, из-за которого "самые высокодоходные и объемные грузы — нефтеналивные — от ОАО РЖД ушли", а транспортировку сырья добывающие компании предпочли осуществлять по трубопроводам.

Совершенно очевидно, что монополия в который раз и, кстати, небезуспешно пытается переложить свои риски на правительство и конечных потребителей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правление «Газпрома» выплатило себе антикризисное вознаграждение в размере 2,129 млрд рублей
» Пропаганда в 2016 году обошлась Кремлю в 60 млрд рублей
» Прежние РЖД скоро перестанут существовать
» Государство откажется от индексации пособий в 2016 году по фактической инфляции
» Госдума одобрила бюджет на три года в первом чтении
Материал недели
Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Публикации
Так похож на ужа

Так похож на ужа

Осторожно, радикальный феминизм!

Осторожно, радикальный феминизм!

Франции грозит сосуществование

Франции грозит сосуществование

Российское казачество на Донбассе

Российское казачество на Донбассе

Морской \

Морской "Смерч"

Квазиархаика как ролевая игра

Квазиархаика как ролевая игра

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

РЖД требует 56 млрд рублей за недополученные доходы

  • 19:05
  • 2

«Черный» взлет Никиты Белых

Геннадий Зюганов уступает дорогу молодым

  • 14:10
  • 95

Важнейшие промышленные предприятия Украины перешли под юрисдикцию ДНР и ЛНР

  • 12:30
  • 80
Так похож на ужа

Так похож на ужа

Пособники работорговцев из МВД завели на Олега Мельникова уголовное дело

  • 19:18
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru