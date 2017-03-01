РЖД требует 56 млрд рублей за недополученные доходы

Руководство РЖД направило запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой компенсировать недополученный из-за замещения дорогих грузов дешевыми доход компании за 2016 год. Об этом сегодня пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на письмо главы монополии Олега Белозерова руководителю ФАС Игорю Артемьеву.





В документе говорится, что ставка по доходам РЖД для грузовых перевозок в 2016 году выросла на 2,7%, в то время как тариф был проиндексирован на 7,5%. В результате РЖД недополучила около 56 млрд рублей. Гениальный топ-менеджмент монополии предлагает зачесть эти средства при определении уровня индексации тарифа в последующие годы, а также сделать эту компенсацию законодательной нормой.





Ранее Белозеров уже пытался объяснить, что недополученная выручка образовалась в результате налогового маневра в нефтяной отрасли страны, из-за которого "самые высокодоходные и объемные грузы — нефтеналивные — от ОАО РЖД ушли", а транспортировку сырья добывающие компании предпочли осуществлять по трубопроводам.





Совершенно очевидно, что монополия в который раз и, кстати, небезуспешно пытается переложить свои риски на правительство и конечных потребителей.





АПН следит за развитием событий.



