 

Важнейшие промышленные предприятия Украины перешли под юрисдикцию ДНР и ЛНР

Украина потеряла треть ВВП. Сепаратисты «отжали» у Киева важнейшие промышленные предприятия.

Сегодня 1 марта истек срок ультиматума, который сепаратисты ДНР и ЛНР выдвинули Киевским властям. В результате, самопровозглашенные власти ввели внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории республик. Все предприятия, которые находятся на территории Донбасса, перешли под юрисдикцию сепаратистов и будут обязаны перечислять налоги и другие платежи в местный бюджет. Эти шаги были предприняты в результате блокады со стороны Киева.

Нет никаких сомнений, что этот ход сепаратистов весьма чувствительно ударит по украинской экономике, которая и без того переживает стремительное падение.

Отметим, что представители Кремля поддержали действия защитников Донбасса. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, введение ЛНР и ДНР внешнего управления на украинских предприятиях стало следствием политики Киева, который просто «отторг эти регионы».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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