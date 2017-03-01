«Черный» взлет Никиты Белых

История Никиты Белых читается сегодня как увлекательная книга. В свои сорок с небольшим лет этот человек успел почувствовать себя в роли бизнесмена, депутата, главы «Союза правых сил», вице-губернатора одного региона и губернатора другого, соратника известного оппозиционера Алексея Навального и, наконец, обвиняемого в деле о получении взятки. Некоторым обстоятельствам незаурядного жизненного пути этого деятеля до сих пор уделялось крайне мало внимания.





Хотя, пожалуй, наибольшую известность Никита Белых получил, когда был кировским губернатором. В его родном городе Перми произошло ключевое для понимания всей его дальнейшей биографии событие – встреча с будущим президентом США Бараком Обамой, тогда еще – сенатором от штата Иллинойс. В 2005 г. делегация США, в состав которой помимо Обамы входили небезызвестные сенаторы Маккейн и Лугар, посетила завод им. Кирова, где осуществлялся процесс утилизации зарядов ракет СС-24. Короткая рабочая поездка запомнилась Обаме суровостью российских пограничников («молчи, негр!»), крепостью русской водки, которой его с коллегами угощали в зале ожидания аэропорта «Большое Савино», а также встречей с молодым и перспективным оппозиционным политиком и бизнесменом Никитой Белых. Тот только что покинул пост пермского вице-губернатора и возглавил партию «Союз правых сил», на тот момент уже утратившую всякое влияние. Очевидно, разочарованный Белых находился в кризисе, но встреча с американским сенатором вдохнула в него новые силы. Доподлинно о содержании разговоров Белыха и Обамы, конечно же, неизвестно. Но можно с уверенностью предположить, что будущий американский лидер поддержал нового друга советом и пообещал всемерную поддержку – сам Обама уже тогда вынашивал далеко идущие политические планы.





Обама благополучно улетел домой, а тактика работы Белыха после той судьбоносной встречи начала кардинальным образом меняться: от открытой антиправительственной деятельности во главе оппозиционной партии он перешел к другим методам работы. Он начал активно обзаводиться полезными контактами и связями. В конце концов он даже смог сойти за «своего» во властных кругах. Карьера Белыха стремительно пошла вверх: ему удалось добиться вынесения своей кандидатуры на рассмотрение кировского заксобрания для наделения его губернаторскими полномочиями. При этом он даже не отозвал свой иск к России из Страсбургского суда.





Как отмечали люди, хорошо знавшие Белыха лично, своего американского друга он не забывал и поддерживал регулярные контакты. Сам Обама уже в ранге президента США знакомства с Белыхом ничуть не стыдился и даже направил ему официальное приглашение на встречу во время визита в Москву в 2009 г. Однако Белых ответил вежливым отказом, пишет «Ъ». Очевидно, лишний раз афишировать дружеские отношения с Обамой ему не хотелось. Впрочем, для многих никакого секрета здесь давно не было – в СМИ Белыха именовали не иначе как «Русским Обамой».





Тем временем в подконтрольной Кировской области Белых развернул кипучую деятельность. Вскоре после назначения губернатор пригласил к себе на должность советника Алексея Навального, которому были нужны средства на организацию антиправительственных акций. Между государственным «Кировлесом» и «ВЛК» Навального-Офицерова был заключен заведомо убыточный для государства договор и деньги из регионального бюджета потекли рекой. Аудиторы выявили нарушения и несколько раз участников схемы пытались привлечь к ответственности, но как раз тут авторитет главы региона и приходил на помощь, о чем сам Белых напоминает Навальному во взломанной переписке, подлинность которой не пытались опровергнуть ни тот, ни другой. Параллельно Белых вел активную работу по продвижению на территории России интересов неофициальных филиалов ЦРУ – Национального демократического Института (NDI) и Международного республиканского института (International Republican Institute) США и развивал подконтрольные оппозиционные СМИ.





Надо сказать, и самому себе Белых мало в чем отказывал. Наработанные связи помогли без проблем получить франшизу на отель «Хилтон». «Вятка-банк», как поговаривают, был неофициальной губернаторской «прачечной», доли в различных активах далеко за пределами Кировской области. Не стесняясь официального статуса, Белых агрессивно отстаивал интересы своего бизнеса во всех возможных инстанциях. Например, используя связи в руководстве Федеральной антимонопольной службе РФ, лоббировал интересы ОАО «Соликамский магниевый завод», где губернатору в разное время принадлежали 15-17% акций.





На Кировской области эта работа, что характерно, никак положительно не сказывалась – регион со значительным промышленным потенциалом из дотационного стал глубоко дотационным. При этом состояние дорог было кошмарным даже по российским меркам, «реформа здравоохранения» привела к закрытию участковых больниц, на ладан дышало сельское хозяйство, а кое-где, как в поселке Демьяново, дошло до вооруженных конфликтов. Область погрязла в коррупции. Уже в 2010 г. очередной советник губернатора Вотинов попался на взятке в $20 млн, но практика подключения разного калибра олигархов к дележу бюджета за откаты никуда не делась.





На пике могущества вдохновленный Обамой Белых наверняка мечтал о президентских выборах 2018 г. Однако подвела политика жадность: соблюсти здоровый баланс между деловыми и политическими амбициями ему так и не удалось. Будучи уже давно весьма не бедным человеком, он не только продолжал брать деньги за покровительство у кого только можно, но и начал «кидать» партнеров, как того же Навального, что недвусмысленно следует, опять же, из опубликованной переписки. До поры до времени политический вес и поддержка американских правительственных организаций позволяла Белыху оставаться на плаву. Но как только дни администрации Обамы были сочтены, губернаторская (с претензией на президентскую) карета внезапно превратилась в тыкву. Остальная часть истории известна всем – «Лотте-плаза», светящаяся краска на руках и то ли 100, то ли 400 тысяч евро. Таков конец захватывающей истории, начавшейся летом 2005 года в Перми.





По материалам издания "Новые ведомости"



