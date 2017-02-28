Россия бьет антирекорды в космической отрасли

Доход США от коммерческих космических запусков в прошедшем 2016 году почти в 9 раз превысил российский - $1,2 млрд против $130 млн. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс, опираясь на данные отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США. Согласно опубликованным данным, американцы произвели 11 коммерческих запусков, Европа - восемь, а РФ - лишь два таких старта.





Западные эксперты связывают резкое снижение доли РФ на рынке космических пусков с проблемами в качестве выпускаемой продукции, а также с успешным выходом на рынок частной американской компании SpaceX.





Необходимо отметить, что всего в 2016 году в мире было осуществлено 85 орбитальных запусков, которые провели восемь стран. Из общего количества по 22 пуска в прошлом году провели США и Китай, 17 - Россия, 11 - Европа, семь - Индия, четыре - Япония, по одному - Израиль и Северная Корея. 48 запусков пришлись на гражданские, 16 - на военные и 21 на коммерческие.





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