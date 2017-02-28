Вячеслав Лебедев выступил в поддержку отмены уголовной ответственности за нарушения на митингах



«Я не могу сказать позицию Верховного суда, мы еще это не обсуждали. Моя позиция — я согласен с этим законопроектом [об отмене статьи]», — сказал он.



Напомним, что законопроект об отмене этой статьи был внесён недавно в государственную Думу, а сама норма является, по сути дела, антиконституционной.



Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену ст.212.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях.