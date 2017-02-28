 

Вячеслав Лебедев выступил в поддержку отмены уголовной ответственности за нарушения на митингах

МОСКВА. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену ст.212.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях.

«Я не могу сказать позицию Верховного суда, мы еще это не обсуждали. Моя позиция — я согласен с этим законопроектом [об отмене статьи]», — сказал он.
 
Напомним, что законопроект об отмене этой статьи был внесён недавно в государственную Думу, а сама норма является, по сути дела, антиконституционной.
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