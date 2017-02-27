Правительство будет бороться с кризисом «народными облигациями»

Министерство финансов РФ анонсировало выпуск облигаций федерального займа для населения. Первый выпуск, который произойдет уже в апреле 2017 года, составит 20 миллиардов рублей, затем государство будет выпускать партии по 20-30 миллиардов ежегодно.





Цель выпуска «народных облигаций» - получить дополнительные финансовые средства для бюджета. За счет облигаций Минфин рассчитывает ежегодно привлекать по триллиону рублей за счет государственных ценных бумаг.





Жители России смогут купить ценные бумаги на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей за выпуск. Перепродать облигации будет нельзя, но можно будет предоставить другому человеку право на доход через нотариуса.





Ожидается, что доходность составит 8,5% годовых - это на 0,5% выше, чем у других рыночных инструментов.





АПН следит за развитием событий.



