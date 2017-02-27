 

Правительство будет бороться с кризисом «народными облигациями»

Министерство финансов РФ анонсировало выпуск облигаций федерального займа для населения. Первый выпуск, который произойдет уже в апреле 2017 года, составит 20 миллиардов рублей, затем государство будет выпускать партии по 20-30 миллиардов ежегодно.

Цель выпуска «народных облигаций» - получить дополнительные финансовые средства для бюджета. За счет облигаций Минфин рассчитывает ежегодно привлекать по триллиону рублей за счет государственных ценных бумаг.

Жители России смогут купить ценные бумаги на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей за выпуск. Перепродать облигации будет нельзя, но можно будет предоставить другому человеку право на доход через нотариуса.

Ожидается, что доходность составит 8,5% годовых - это на 0,5% выше, чем у других рыночных инструментов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Правительство
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Малый и средний бизнес стали предметом раздора Минфина и Минэкономразвития
» В России готовится к вводу система tax free
» Бюджет России оказался под угрозой
» Крым пытается получить еще 10 млрд рублей
» Центробанк пытается спасти российские банки
Материал недели
Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Публикации
Осторожно, радикальный феминизм!

Осторожно, радикальный феминизм!

Франции грозит сосуществование

Франции грозит сосуществование

Российское казачество на Донбассе

Российское казачество на Донбассе

Морской \

Морской "Смерч"

Квазиархаика как ролевая игра

Квазиархаика как ролевая игра

Человек-заноза

Человек-заноза

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Осторожно, радикальный феминизм!

Осторожно, радикальный феминизм!

Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть приговор Евгении Чудновец

  • 14:33
  • 60

Вячеслав Лебедев выступил в поддержку отмены уголовной ответственности за нарушения на митингах

  • 12:39
  • 98

Кудрин против Билла Гейтса.

  • 09:07
  • 126
Франции грозит сосуществование

Франции грозит сосуществование

Правительство будет бороться с кризисом «народными облигациями»

  • 20:08
  • 212
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru