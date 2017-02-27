 

Избирательная кампания Владимира Путина может начаться уже 1 марта

Кремлевские чиновники в ожидании четвертого срока Владимира Путина решили задействовать российский бизнес: бизнес-сообщество будет обязано отчитываться перед администрацией президента об имеющихся рисках для будущей предвыборной кампании.

Администрация президента поручит профильным министерствам формировать ежемесячные отчеты о событиях в экономике, которые способны повлиять на электорат. Данные будут готовить Минэнерго, Минтранс и Минпромторг на основе деятельности крупнейших российских компаний, которые находятся на виду у всех россиян, сообщают «Ведомости».

Между тем, газета «Коммерсантъ» публикует данные о том, что неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работу уже в марте этого года, то есть за год до президентских выборов. Немаловажно, что избирательный штаб начнет работу еще до официального выдвижения Путина на пост президента. 

Напомним читателям, что действующий президент РФ Владимир Путин до сих пор не делал никаких заявлений о выдвижении на следующий срок и не делился с избирателями своими президентскими планами.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Владимир Путин Выборы президента РФ
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