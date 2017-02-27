«Единая Россия» допустит к праймериз бывших уголовников
- 27.02.2017, 14:28,
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«Единая Россия» ввела новые требования к участникам предварительного голосования, которое планируется провести в мае текущего года. По новым правилам пункт о необходимости отсутствия судимостей у кандидатов отменяется, а судьбы кандидатов с криминальным прошлым будут решаться индивидуально на местах. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».
Напомним читателям, что праймериз ЕР в регионах запланированы на 28 мая. Отбор кандидатов в региональные заксобрания пройдет по открытой модели, а кандидаты в губернаторы будут отбираться закрытым способом.
АПН следит за развитием событий.