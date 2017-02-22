 

Правительство Собянина лишило надбавок врачей с ученой степенью и почетным званием

Столичное правительство отменило обязательные надбавки к окладу, которые получали врачи за наличие ученой степени или почетного звания, сообщает RNS. В приказе столичного департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года №1033 говорится, что размеры доплат теперь самостоятельно устанавливает медицинское учреждение.

Напомним, что ранее доплата за почетное звание составляла 30% от должностного оклада, за докторскую степень 20%, за кандидатскую 10%. В новом приказе эти нормативы уже отсутствуют.

Помимо отмены доплат за степени и звания московские власти сократили надбавки врачам за специализацию. Доктора, лечащие ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, будут получать не 60%, а 30% к должностному окладу. Доплаты для психиатров и наркологов, а также для врачей, работающих с парализованными пациентами, снижаются с 25 до 15%. Надбавки за лечение туберкулезных, онкологических больных и детей с поражением центральной нервной системы — с 15 до 10%. В новом приказе также ничего не говорится о доплате за работу в кожно-венерологических диспансерах (ранее она составляла не менее 15% от оклада).

По новым правилам, наибольшее значение для медиков будут иметь стимулирующие выплаты за качество и эффективность работы, которые самостоятельно в индивидуальном порядке назначает руководство медучреждения. При этом чиновники не желают принимать во внимание, что по факту, чаще всего эти надбавки отражают личное отношение к врачу руководства учреждения, а не качество его работы.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Сергей Собянин Мэрия Москвы
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