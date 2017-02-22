 

Гражданам России могут увеличить налоговую нагрузку

Министерство финансов РФ вместе с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина активно прорабатывают схему повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает газета "Ведомости".

Один из вариантов реформ предполагает увеличение НДФЛ с 13 до 15% при одновременном снижении страховых взносов для работодателей с 30 до 21%. Одновременно налог на добавленную стоимость власти повысят с 18 до 21%.

Команда Алексея Кудрина также обсуждала повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета на уровень прожиточного минимума.

Как пишет издание, Минфин планирует предварительно оценить, насколько все эти варианты налоговых реформ реализуемы с политической точки зрения. Журналисты также отмечают, что в целом Минфин выступает против роста общей налоговой нагрузки, и все предложения о реформах пока находятся в стадии обсуждения.

Необходимо отметить, что эксперименты с НДФЛ вполне могут обернуться возвращением серых схем выплаты зарплат. По данным Минэкономразвития, теневой сектор в России сейчас может составлять порядка 5 трлн рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

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