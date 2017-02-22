Гражданам России могут увеличить налоговую нагрузку

Министерство финансов РФ вместе с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина активно прорабатывают схему повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает газета "Ведомости".





Один из вариантов реформ предполагает увеличение НДФЛ с 13 до 15% при одновременном снижении страховых взносов для работодателей с 30 до 21%. Одновременно налог на добавленную стоимость власти повысят с 18 до 21%.





Команда Алексея Кудрина также обсуждала повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета на уровень прожиточного минимума.





Как пишет издание, Минфин планирует предварительно оценить, насколько все эти варианты налоговых реформ реализуемы с политической точки зрения. Журналисты также отмечают, что в целом Минфин выступает против роста общей налоговой нагрузки, и все предложения о реформах пока находятся в стадии обсуждения.





Необходимо отметить, что эксперименты с НДФЛ вполне могут обернуться возвращением серых схем выплаты зарплат. По данным Минэкономразвития, теневой сектор в России сейчас может составлять порядка 5 трлн рублей.





АПН следит за развитием событий.



