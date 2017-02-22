Центр Сова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Судебное заседание проходило без представителей Совы и Минюста.

МОСКВА. Очередным шедевром отечественной судебной системы может считаться дело против широкоизвестного центра Сова, возглавляемого Александром Верховским.

Предоставим слово руководителю центра:

Сову оштрафовали на 300 тыс.руб. Причем, решение было вынесено и без нас, и без представителей Минюста, хотя мы все были в суде: Сова, наш юрист Светлана Тореева (Общественный вердикт) и минюстовцы, которые должны были бы нам оппонировать.

Заседание должно было начаться на 2 этаже Басманного суда в 15.00, но около 14.50 всех выгнали на первый этаж, потому что там начались какие-то учения.



Когда ближе к четырем людей пустили на 2 этаж снова, наша судья Дударь продолжила рассматривать какое-то уголовное дело.



А когда с ним закончили и мы вошли, нам предъявили уже готовое решение, принятое без нас, потому что мы якобы не явились, а нас якобы звал пристав. Стоит заметить, что этих призывов не слышали и представители Минюста (или ГУ Минюста по Москве), которые были удивлены не меньше нашего.

Будем обжаловать, конечно.

Редакция АПН считает показанную технологию судопроизводства революционной и предлагает, для экономии нервов и времени судей, повсеместно внедрить её в практику.