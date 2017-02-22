Трамп. Первая кровь

Президент США Дональд Трамп, не пробыв в должности и месяца, потерпел первое серьёзное политическое поражение. Он вынужден был отправить в «добровольную» отставку советника по национальной безопасности Майкла Флинна, своего соратника и главного геополитического стратега.

Никаких преступлений генерал Майкл Флинн, бывший руководитель РУМО США, не совершал. Судя по многим признакам, против генерала была проведена успешная спецоперация, включавшая оперативную разработку, наружное наблюдение и прослушку, тайные и явные обыски, целенаправленные сливы в СМИ секретной информации, а также скоординированные действия государственных служащих и политиков.

Парадокс в том, что американское разведывательное сообщество столь внушительными силами и деликатными инструментами работало не против представителя враждебного государства, а против одного из ключевых сотрудников администрации президента США.

Конечно, Флинн совершил прокол, немыслимый для профессионала такого уровня. Чувствуя себя полностью на своей территории, он неверно оценил риск получить нож в спину.

Флинн прекрасно знал, что все телефонные переговоры с обитателями российского посольства записываются. В его беседе с послом РФ Сергеем Кисляком не было ничего, что можно истолковать как намёк на возможность уступок. Ничего, что содержательно можно вменить в вину. Но мастерство творит чудеса.

Организаторам спецоперации пришлось проявить изрядную изобретательность, чтобы, манипулируя дозированными вбросами, поймать Флинна на роковой технической детали. Передавая вице-президенту Майку Пенсу содержание бесед с послом, Флинн не отметил, что в разговоре упоминались санкции - безоценочно, только как тема будущих обсуждений. Этого оказалось достаточно.

Ведущие американские СМИ украсились утечками из анонимных источников в разведывательном сообществе. Комментарии грешили попросту неприличными домыслами. Флинна обыскало и допросило ФБР. Минюст начал проверку. Отставка ради минимизации ущерба стала неизбежной.

История Флинна, искусственно раздутая до небес, пробила в политической стене Трампа основательную брешь. Отставка косвенно как-бы подтвердила «правоту» атакующих. У них появилась возможность развивать «успех» по двум направлениям: кто и зачем санкционировал звонки Флинна в посольство; кто, что и когда узнал о содержании разговора, и т.д. Профессионалы по надуванию медийных пузырей могут не слезать с пустой как барабан темы ещё годами.

Между тем, у Трампа появилась уникальная возможность для контратаки. В пылу травли его противники уже неоднократно подставились. Они использовали деликатный инструментарий разведывательного сообщества для достижения сугубо партийных целей. Хуже того, они неоднократно сознательно сливали в СМИ информацию, классифицированную как секретная. И даже засветили секретные же подробности по слежке спецслужб США за российским посольством.

По оценке американских правоведов, все три указанных сюжета могут трактоваться как федеральные преступления. Так что Трамп теперь может не только наказать обидчиков, но и обеспечить себе на будущее хотя бы формальную, дисциплинарную лояльность армии американских силовиков.

Трампу будет невероятно сложно достичь сколько-нибудь значимых результатов, находясь в состоянии перманентной войны не только со СМИ, но и с «глубинным государством» - обширной корпорацией действующих и отставных силовиков, экспертов, медийщиков и политиков, специализирующихся на проблемах широко понимаемой безопасности. О них всё чаще говорят как о «секьюрократии».

Чтобы на деле стать историческим президентом, Трампу придётся сделать эту корпорацию своим союзником, предварительно почистив её от тех, кто зарвался и не видит берегов.