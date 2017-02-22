Атаман Николай Козицин и «Казачья национальная гвардия»

В истории войны на Донбассе одним из самых оригинальных явлений было, на каких-то этапах времени реально независимое, «казачье государство» атамана Николая Козицина.

Вооруженный стрелковым оружием и зенитной установкой ЗУ-23-2 и отряд пересек границу России 3 мая 2014 Украины на двух автомобилях «Урал». При переходе границы был без повода открыт огонь по украинским пограничникам. Во главе отряда стоял атаман «Международного Союза Общественных Объединений «Всевеликое Войско Донское» «генерал армии» Николай Иванович Козицин.

Как сообщали автору «вольные» донские казаки на момент козицинского перехода через границу, с украинскими пограничниками существовал договор о своеобразном нейтралитете, что позволяло переправлять людей и снаряжение на территорию контролируемую местными луганскими казаками. Материальную и иную помощь последним оказывали российско-казачьи структуры подчиненные Верховному атаману «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Виктору Водолацкому.

«Боевой прорыв» был неожиданным для всех, включая казачьи организации российского Дона и Луганской области. Результатом обстрела стала ликвидация уже существовавших безопасных каналов для переправки добровольцев и грузов через границу.

После 3.05.2014 атаман Николай Козицин сделал своей базой город Антрацит, уже контролируемый луганско-казачьими формированиями. Как рассказывал автору статьи еще в середине мая 2014 года, - задолго (до двух недель) до появления первой негативной информации о формированиях Козицина в российских СМИ, - луганчанин-казак, козицинцы установили в городе полукриминальный режим, обложив поборами местных предпринимателей.

Однако сравнительно небольшой отряд Николая Козицина быстро вырос в количественном отношении. Причиной резкого количественного роста первоначального отряда, луганский казак назвал значительные денежные и материальные ресурсы, имевшиеся у атамана, что было особенно актуально на тот, мая 2004 года, период.

Так же он отмечал привлекательность условий «службы» у Козицина, особенно для достаточно многочисленного среди казаков-добровольцев маргинально-авантюристического элемента. По его словам: «Много казаков приехавших сами по себе, с желанием воевать на стороне Новороссии оказались в ней никому не нужны. Сидели сутками на лавках донецкого вокзала. К ним подходили люди Козицина и предлагали ехать в Антрацит. И, делать нечего, ехали, а потом там и оставались. От ежедневной водки с шашлыками, да еще в безопасном месте, уйти воевать трудно».

Для козицинских формирований , особенно начального периода конфликта, были характерны слабая дисциплинированность: пьянство, небрежность в обращении с оружием и т.п. В качестве «воспитательных мер» для нарушителей практиковались телесные наказания.

В начальный период Донбасской войны (май-июнь) принявшие название «Казачья национальная гвардия Всевеликого войска донского» (КНГ ВВД) формирования атамана Козицина в боевых действиях участвовали достаточно пассивно. Со стороны лидеров ополчения и военных аналитиков в их адрес высказывались обвинения в немотивированном оставлении позиций, слабой общей дисциплине, нестойкости к артиллерийским обстрелам и атакам бронетехники.

При современном анализе собственно военной составляющей в деятельности «Казачьей национальной гвардии» наличествует очень мало информации о структуре, командном составе и степени организационной цельности КНГ. Авторитетный аналитик «Colonel Сassad» на 16 августа 2014 года деятельность КНГ характеризует как «махновщину» с «отсутствием подчинения» ее «структурам ЛНР и ДНР и Координационному штабу в Краснодоне».

Принявший в июле-августе 2014г. участие в боевых действиях на территории ЛНР в составе формирования «ГБР «Бэтмэн» ранее воевавший в Абхазии активист казачьего движения из Ростова на Дону рассказывал автору, что рядом с позициями его подразделения располагался отряд «Казачьей национальной гвардии». Люди в данном формировании были (цитата) «все в наколках и всегда пьяные. Казаками я бы их не назвал, а назвал бы «зеками». Мы очень боялись, что в реальном бою соседи убегут с позиции и фланг окажется голым».

Фактически, КНГ как реальную военную силу летом 2014 года создал Павел Дремов: командир «Стахановской казачьей самообороны» подчинивший свое достаточно многочисленное подразделение Козицину и возглавивший Центральный фронт Казачьей национальной гвардии.

Подчиненный Дремову «1-й казачий полк имени атамана Платова» был наиболее боеспособным подразделением КНГ и, по факту, внес на себе всю тяжесть противостояния украинской армии во время боев лета-осени 2014 года. Сам Павел Дремов получил от «генерала армии» Козицина чин «генерал-майора национальной казачьей армии Всевеликого войска Донского».

С другими, независимыми от КНГ казачьими формированиями формирования Козицина имели нейтральные, часто неприязненные отношения. В целом серьезных конфликтов не было, как и сотрудничества и кооперации в действиях. Активно поддерживаемый со стороны России «генерал казачьей армии» помощи «чужим» казакам не оказывал.

Так в начальный период донбасской войны, когда наиболее остро стоял вопрос материально-технического оснащения, независимое формирование «Волчья сотня терских казаков» попросило помощи оружием у КНГ, но им в грубой форме было отказано.

Несмотря на отсутствие прямой конфронтации и частичную военную кооперацию, формирования «Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска донского» подчиненные атаману Николаю Козицину действовали автономно от властей ЛНР.

Николай Козицин вплоть до осени 2014 года не признавал легитимность ЛНР и ДНР и на подконтрольной ему территории не допускал создание их госструктур. Со стороны властей ЛНР в адрес КНГ в июне 2014 года звучали обвинения в предательстве и подготовка к сдаче подконтрольных территорий врагу.

ССЫЛКА http://rostov.mk.ru/articles/2014/06/18/ukrainskie-realii-atamana-kozicyna.html

16 июня 2014 года в СМИ было опубликовано «Обращение Валерия Болотова к атаману Козицину», где в адрес формирований КНГ были высказаны обвинения в бандитизме и мародерстве. Оканчивалось «Обращение» прямой угрозой: «В случае продолжения неправомерных действий со стороны данных подразделений мы вынуждены будем применить силовые методы воздействия».).

Впоследствии конфликты ВВД и ЛНР был сглажены и открыто не проявлялись вплоть до подписания в сентябре 2014 минских соглашений о перемирии между Украиной и властями Новороссии. Тогда конфликт Коизицина и властей ЛДНР был вновь озвучен.

6 сентября 2014 года было опубликовано в СМИ «Письмо атамана Козицина о перемирии».

ССЫЛКА http://colonelcassad.livejournal.com/1770553.html

В данном документе ЛНР и ДНР характеризовались как «самоназначенные и самопровозглашенные», а заключенное ими по результатам минских соглашений перемирие с Украиной как «предательство». «Письмо» Козицина было написано в вульгарном, псевдонародном речевом стиле, фактологическая сторона в ряде мест доведена, возможно сознательно, до явного и демонстративного абсурда.

Так в данном документе нет никаких обвинений в адрес США и Евросоюза, но говорится что конфликт в Новороссии « … не гражданская война, а просто оккупация Донбасса Румынией, Венгрией, Польшей и наемниками других стран». В «Письме» Козицин полностью обходит факт непосредственного участия президента России в заключении минских договоренностей. Публикуя в своем блоге «Письмо Козицина» «Colonel Сassad» охарактеризовал последнего как, «…ведущего на Донбассе свою собственную войну и никому не подчиняющегося».

После «Письма атамана Козицина о перемирии» позиция атамана несколько раз радикально менялась. 20 октября 2014 года произошла встреча главы ЛНР Игоря Плотницкого, командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового и атамана КНГ Николая Козицина, на ней была достигнута договоренность о координации действий и сотрудничества в обеспечении назначенных на 2 ноября выборов глав местных администраций. Николай Козицин в видеоматериале заявил что «…мы на девяносто девять и девять десятых процентов понимаем друг друга. Противоречий у нас нет. И будет существовать юридически молодая Луганская Народная Республика».

Но буквально через несколько дней, согласно публикации в «Независимой газете» от 29.10.2014 подчинение территорий контролируемых КНГ вновь ставится под вопрос. Согласно опубликованному НГ материалу, признавая разрешение выборов 2 ноября 2014 глав администраций ЛНР на подконтрольных ему территориях, Николай Козицин провозглашает независимость их от ЛНР в качестве самостоятельного государственного образования «Луганская демократическая республика». По его словам, данное «государство» должно войти в состав России.

Столь радикальная, «зигзагообразная» смена политических взглядов дополнялась и рядом весьма странных а порой абсурдных заявлений и действий атамана КНГ. В ходе развернутого интервью взятом 21 октября 2014 «пресс-службой 4-батальона ГБР «Бэтмэн» ЛНР атаман Козицин вновь определил войну в Новороссии, как следствие экспансии Румынии, Венгрии и Польши.

В инциденте со сбитием малазийского пассажирского «Боинга», украинской и российской либеральной пропагандой представлялась якобы запись слов Козицина, которыми подтверждалась вина новороссийского ополчения в уничтожении самолета, и приветствовалось данное действие.

Издание «Газета.ru», помимо «подтверждений» в отношении «Боинга» приводит и более интересные заявления атамана Козицина:

ССЫЛКА https://www.gazeta.ru/politics/2014/10/30_a_6283505.shtml#

««Никто не отменял мой приказ 1994 года: казак, имеющий возможность обеспечить три жены, может их иметь»; «У нас в распоряжении ядерная боеголовка есть».

«Комсомольская правда» приводила весьма странные слова Козицина о якобы сбитых его войсками украинских летательных аппаратах: «На нашем счету 11 самолетов - «Сушек», 12 вертолетов, 6 грузовых самолетов».

ССЫЛКА http://www.stav.kp.ru/daily/26303.7/3181040/

Подлинность приведенных в вышеуказанных публикациях фактов весьма сомнительна, но опровержений или подтверждений данных материалов со стороны Николая Козицина в СМИ найти не удалось.

Бурная и вызывающая много вопросов деятельность на Донбассе «атамана «Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска донского», «генерала армии» Николая Козицина закончилась 20 ноября 2014 года, когда он выехал с территории Новороссии в Россию. В последние числа ноября, после нескольких вооруженных столкновений власть на территориях контролируемых КНГ окончательно переходит к структурам ЛНР.

С осени 2014 года о бывшем лидере КНГ информации почти не было. Но, как сообщил ряд СМИ 30 января 2017 года на сайте Казачьей национальной гвардии был опубликован приказ «генерала армии, атамана Всевеликого войска Донского Николая Ивановича Козицына гласящий, что «в связи со сложившейся критической ситуацией на Донбассе» атаман отдал приказ о мобилизации и «подготовке к формированию новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии».

В заключении следует отметить следующее. При всех странных, порой абсурдно-диких, - к примеру, аресту миссии наблюдателей ОБСЕ в июне 2014 года, - действиях, «Казачья национальная гвардия» и лично атаман Козицин обладали очень серьезной, в том числе финансовой и материально-технической поддержкой со стороны России.

Именно благодаря комплексной российской поддержке опереточное «казачье государство» смогло просуществовать более полугода. Кому-то в российских верхах был нужен именно такой, экстравагантно-абсурдный, похожий на клоуна «лидер казачества». Кем-то из высших российских властителей был создан и активно разрабатывался «проект Козицин», возможно с целью контроля и нейтрализации низовой военной и социальной активности казачества, как донбасского так и российского.