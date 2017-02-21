Госдума будет выборочно рассматривать инициативы регионов

Госдума РФ планирует ограничить возможность внесения законопроектов, поступающих от региональных заксобраний. По новым правилам, эти инициативы сначала будут направляться для рассмотрения в новый орган - Совет законодателей.





Сегодня эти изменения активно обсуждались на совете Госдумы, сообщает газета «Ведомости». На данный момент на рассмотрении федерального парламента находится почти четыре сотни инициатив из регионов. Как правило, большинство региональных проектов Госдума отклоняет.





По новой схеме все инициативы сначала будут проходить через Совет законодателей — консультативный орган при палатах Федерального собрания.





Дополнительный фильтр будет введен и для депутатов: чиновники должны будут выносить свои законодательные инициативы на обсуждение фракции, и только потом официально вносить их в Госдуму.





АПН следит за развитием событий.



