Новый закон заблокирует все зеркала пиратских сайтов

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым внес в Государственную Думу РФ законопроект, с помощью которого чиновники намерены в очередной раз попытаться пресечь нелегальное распространение и использование аудиовизуальных произведений в интернете.





Новыми поправками определяется порядок ограничения доступа к так называемым зеркальным сайтам. Напомним, что "зеркала" сайтов-нарушителей размещаются на разных хостинговых площадках, и посетители автоматически перенаправляются на них, если основной сайт неработоспособен (например, заблокирован по решению суда).





Правительство предложило новый термин для таких порталов - "производные сайты". С принятием закона производные сайты можно будет оперативно блокировать на основании судебного приказа.





Кроме того, для владельцы поисковых систем должны будут обеспечить удаление сведений о тех сайтах, которые неоднократно нарушали авторские права, и доступ к которым был ограничен по решению суда.





Эти нормы будут распространяться на все объекты авторского права, к которым относится музыка, фильмы и книги.





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