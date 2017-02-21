 

Новый закон заблокирует все зеркала пиратских сайтов

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым внес в Государственную Думу РФ законопроект, с помощью которого чиновники намерены в очередной раз попытаться пресечь нелегальное распространение и использование аудиовизуальных произведений в интернете.

Новыми поправками определяется порядок ограничения доступа к так называемым зеркальным сайтам. Напомним, что "зеркала" сайтов-нарушителей размещаются на разных хостинговых площадках, и посетители автоматически перенаправляются на них, если основной сайт неработоспособен (например, заблокирован по решению суда). 

Правительство предложило новый термин для таких порталов - "производные сайты". С принятием закона производные сайты можно будет оперативно блокировать на основании судебного приказа.

Кроме того, для владельцы поисковых систем должны будут обеспечить удаление сведений о тех сайтах, которые неоднократно нарушали авторские права, и доступ к которым был ограничен по решению суда.

Эти нормы будут распространяться на все объекты авторского права, к которым относится музыка, фильмы и книги.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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