 

Выдачу зарплаты наличными могут запретить

Минэкономразвития и Министерство финансов РФ активно обсуждают возможность введения запрета на выдачу зарплат наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, а также введения пониженной ставки НДС для безналичных платежей. Об этом сегодня сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Как утверждает издание, принятых решений по этому вопросу пока нет, а на уровень правительства обсуждение еще не выносилось. Оба ведомства отказываются от комментариев, однако, как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей вполне могут появиться в плане правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг.

По информации газеты, в России за девять месяцев 2016 года держатели платежных карт сняли 19 триллионов рублей, а товаров и услуг оплатили только на 8,7 триллиона. Как считает Центробанк, доля наличных в обращении в стране составляет около 9% ВВП.

Напомним, что Минфин еще в 2012 г. предлагал ввести ограничения на расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 тыс. рублей, а затем 300 тыс. рублей. Нарушителям этих правил грозил штраф на всю сумму сверх лимита. Продавить инициативу чиновникам помешали неготовность инфраструктуры того времени и политические сложности.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Правительство
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