 

Российское правительство решило признать микрогенерацию

МОСКВА. С отставанием на десяток лет от западных практик, правительство России признало необходимость развивать микрогенерацию электроэнергии.
 
Вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение Минэнерго, Минэкономики и ФАС подготовить к 1 апреля проект плана по стимулированию зеленой микрогенерации потребителями, включая частных лиц.
 
Речь идет о том, чтобы позволить потребителям электроэнергии устанавливать у себя на участках её маломощные генерирующие источник, такие как солнечные панели или ветряки мощностью до 15 кВ и двусторонние счётчики электроэнергии.

Должен быть разрешён сброс излишков выработки в сеть, энергосбытовые компании (гарантирующие поставщики, ГП) будут обязаны выкупать эти объемы по цене оптового энергорынка, а доходы населения от этого не будут облагаться налогами.
 
Редакция АПН считает эти меры разумными, но недостаточными. Кроме того, нам не ясна позиция в виде ограничения мощности в 15 кв. Она явным образом отсекает от микрогенерации таких потенциальных её участников, как Управляющие Компании, которые могли бы ставить панели на крышах многоквартирных домов, крупные торговые центры и промышленные предприятия, так же обладающие значительными площадями крыш.
 

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