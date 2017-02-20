 

Умер Виталий Чуркин

Нью-Йорк. На рабочем месте умер представитель России в ООН Виталий Чуркин.

Редакция АПН отмечает, что можно сколь угодно критически относиться к политике российского МИД и к российской политике как таковой, но сам по себе господин Чуркин был хорошим профессионалом, закончившим свою жизнь непосредственно служа России. Очевидно, что постоянные высокие нагрузки на этой службе критически повлияли на его здоровье. Именно в связи с этим он заслуживает добрых слов и уважения.
 
Мы сочувствуем его родным и близким и скорбим вместе с ними.
 

 
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