Умер Шафаревич. В день смерти повторяются те же слова, что говорились и тридцать лет назад. Вообще, следует быть ему благодарными еще и за этот невероятный подарок - уникальный тест на интеллектуальную честность. Столкнувшись с человеком, продолжающим долдонить об "антисемитизме" Шафаревича, сразу проверяйте сохранность бумажника. Этнизировать чисто культурные явления, описанные с такой кристальной ясностью, могут только люди злонамеренные - а дорога от интеллектуального мошенничества до деяний чисто уголовных гораздо короче, чем принято считать.

Я же лично всегда буду бесконечно благодарен ему за собственное спасение. Прочитанная в середине 80-ых "Русофобия" повергла меня в глубочайший шок. Огюстена Кошена я тогда еще не знал, и с концепцией "малого народа" меня познакомил именно Шафаревич. Было совершенно очевидно, что мне продемонстрировали беспощадный анализ всего моего окружения и меня самого. Большая часть привычных суждений, представлений о себе и мире были некритично восприняты "из воздуха", из мнений и суждений среды. Но вот тут следовало сделать окончательный выбор - оставаться в прежнем состоянии, отчетливо понимая, что ты являешься частью паразитарного новообразования, раковой опухоли - или попытаться встать на крайне болезненный путь медленного возвращения к нормальному человеческому состоянию. Путь, предполагавший не только полное переосмысление всех привычных до автоматизма представлений, но и полный разрыв почти со всеми друзьями и знакомыми.

Я свой выбор сделал, но что могло бы со мной статься, не попадись вовремя эта книга - не знаю. Был ли это ключевой поворотный пункт, и еще два-три года спустя было бы уже поздно? Или все-таки возвращение случилось бы, в другое время, от другого толчка, внешнего или внутреннего? Можно только гадать. Но все случилось так, как случилось. Другие его труды уже не оказывали такого действия, с чем-то я соглашался, с чем-то - нет, но это уже малоинтересные подробности биографии. Но за тот поворот, за кардинальную перемену судьбы - моя вечная благодарность Игорю Ростиславовичу.