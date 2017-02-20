Рейтинги губернаторов уходят в прошлое

В Кремле приняли решение отказаться от действующих сейчас рейтингов губернаторов как основного метода оценки работы региональных властей. Вместо этого администрация президента готовит новую систему социально-экономических и электоральных критериев.





Список критериев для оценки деятельности губернаторов совместно готовят правительство и администрация президента, сообщает газета «Коммерсантъ» . По новым правилам будут учтены экономические показатели, а также результаты социологических опросов.





Рейтинги губернаторов, которые готовят различные политологические структуры, по новым правилам учитываться не будут.





Напомним читателям, что до настоящего момента в России действовали сразу несколько различных рейтингов: рейтинг эффективности губернаторов (составлял Фонд развития гражданского общества), рейтинг влияния губернаторов (Агентство политических и экономических коммуникаций), рейтинг устойчивости регионов («Петербургская политика»), рейтинг выживаемости губернаторов («Петербургская политика» и «Минченко консалтинг»), национальный рейтинг губернаторов (ЦИК «Рейтинг»).





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