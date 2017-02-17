Истина пахнет гноем

В октябре 2016 года произошло два события с противоположным политическим смыслом.

В октябре прошлого года российский писатель Захар Прилепин вступил в ряды армии ДНР в должности заместителя командира батальона. И в том же месяце депутат российской Госдумы Денис Вороненков бежал на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой, оперной певицей и тоже депутатом.

Сейчас, четыре месяца спустя, об этих двух поступках вдруг заговорили громко и одновременно. Если это и совпадение, то очень осмысленное.

Прилепин считается близким к власти – настолько, что молва, несмотря на периодические опровержения, упорно числит его родственником Владислава Суркова. Поэтому неудивительно, что отъезд писателя на фронт, благожелательно освещенный российскими СМИ, был воспринят не только как личный мужской выбор, но и как политический сигнал, особенно ценный сейчас, после загадочного убийства популярных полевых командиров: ребята, держитесь, Россия о вас не забыла, Россия с вами, Россия вас не сдаст – и даже Сурков, традиционно связываемый с «партией слива», тоже не сдаст.

Отъезд семьи Вороненковых – это сигнал обратной направленности и, кажется, куда большей мощности: в России не все так однозначно, под покрывалом показной верности генеральной линии зреет элитная фронда. И за воссоединение с Крымом, оказывается, многие депутаты не голосовали. И тот же Сурков якобы изначально вовсе не хотел видеть Крым в составе России.

Стоит ли верить Вороненкову и Максаковой? Вовсе необязательно. То, что они говорили в Москве ради депутатской и партийной карьеры, а к тому же, возможно, и ради круговой поруки коррупционеров, было враньем. То, что они говорят теперь в Киеве ради карьеры князя и княгини Курбских, вряд ли имеет большее отношение к правде.

Истина где-то рядом. И непохоже, чтобы она хорошо пахла. Она, кажется, пахнет гноем.

Дело Вороненкова вскрывает гнойники лжи. Возьмем, к примеру, ложь о многопартийной системе.

Мы, конечно, и без того все понимали, но тут уж больно богатая иллюстрация. Вороненков и Максакова принадлежали к разным фракциям, как бы оппозиционной (КПРФ) и как бы правительственной (ЕР). Их брак, ради которого Вороненков предал свою прежнюю семью, по-щенячьи праздновался прессой как «первая межфракционная свадьба». Тогда они, на бумаге вроде бы политические оппоненты, врали в унисон, поддерживая нашего национального лидера, борясь с гомосексуализмом и тлетворным Западом.

Теперь они тоже врут заодно, только легенда сменилась. Теперь Россия у них – «нацистская Германия», а сами они – радикальные оппозиционеры почище всякого Навального.

Но московское вранье продолжается уже без этих персонажей. Накануне «Единая Россия» исключила Максакову из своих рядов – якобы за «сокрытие двойного гражданства».

Ну что же вы как дети-то? Наши спецслужбы гуляют по американским секретным серверам как по Арбату. И что же, они в 2011 году не почесались проверить, нет ли какого-нибудь иного паспорта у гражданки, в чьем российском паспорте в качестве места рождения значится «г. Мюнхен, ФРГ»? Скорее, они закрыли на это глаза – но позвольте, кто же был так заинтересован в том, чтобы втащить в Думу не бесценного юриста или экономиста, а оперное меццо-сопрано?

Но интересно ведь и про остальных депутатов, без учета вымышленного различия по фракциям. Каково их истинное лицо? Оно ближе к тому, что они врут о себе сами, или к тому, что врет о них Вороненков в Киеве?

О, разумеется, нельзя мазать всех одной краской, да и состав Думы уже во многом сменился. Я, например, уверен в Сергее Шаргунове - он не продаст. И у многих, я думаю, есть свой знакомый порядочный депутат. Но в целом-то, в целом – какова средняя температура вранья по палате? Сколько народных избранников нам в случае чего скажут, что ни за какие законы они не голосовали, что некая злая сила тасовала их карточки, пока они грели задницы на Мальдивах?

Вопрос-то не праздный. Со времени последнего массового предательства элиты прошло всего четверть века. Помните же, как редакторы журнала «Коммунист» превращались в сторонников Пиночета, заслуженные пропагандисты дружбы народов – в оголтелых националистов, а штатные и внештатные сотрудники КГБ – в борцов за свободу слова?

Из тех, кто предал тогда, иные до сих пор при деле, и на местах повыше замполита батальона. И современная элита была во многом воспитана именно ими. И это их питомцев мы видим повсеместно – и в правительстве, и в СМИ. Сидят люди, ждут команды «кругом». А вот Вороненков не дождался, сбежал под угрозой уголовного дела.

Кстати, скоро с враньем станет полегче в каком-то смысле – то есть, все будет делаться откровеннее. Вот, например, что поведал недавно член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов газете «Ведомости»: «Абсурдно идти по пути эскалации этой темы [Крыма - прим. автора], тестируя граждан по «крымскому критерию», - это уже неактуально. Крымская мобилизация упростила аргументы полемизирующих сторон и усилила в обществе агрессивность, но власти это осознают, и с лета прошлого года происходит уход от этой агрессии… Опять же летом произошел откат от госпатриотизма как массированного, но не слишком содержательного курса, к теме эффективности власти, развития институтов… Сейчас нужны новые смыслы, которые бы контрастировали с агрессией 2014-2015 гг., которая была неизбежна из-за реинтеграции Крыма, - и они уже начали ее вытеснять».

Фактически это объявление о наборе в органы власти открыто проукраинских кадров: придите и владейте нами, а то порядка без вас нет. Или же, что еще логичнее, предложение скрытым высокопоставленным сторонникам идеологии «крымненаш» легализовать свои взгляды без потери в денежном довольствии. А что, теперь можно, «Единая Россия» разрешает.

Но может быть, такие специалисты нужны ради эффективности власти? Тогда стоит прикинуть, что это будет за эффективность.

Из чего растет идеология «крымненаш»? Не из большой любви к Украине и тем более не из гипертрофированного уважения к международному праву. Она растет из презрения, пренебрежения к русскому народу; речь тут даже не о русофобии, которая дает иной раз весьма пламенные характеры, по-своему заслуживающие уважения, а о чем-то сером, крысином. И эффективность у них будет крысиная, какую мы и сейчас наблюдаем: тут больницу оптимизируем, там библиотеку ликвидируем, еще где-то красивый особняк снесем на радость девелоперам. Плюс эффективность выдавливания соков из населения – а то как же, кризис ведь.

Расхожий образ руссо туристо – не русофоба, а просто тупого мещанина, который на курортах сторонится своих соотечественников – это ровнехонько Вороненков и Максакова: один отыскал у себя украинские корни и говорит теперь «Москва злой город, а Киев добрый город», другая тут же ухватилась за свою немецкую половинку и из русских выписалась.

А следующий вопрос: почему же эта элита так свой народ презирает? А потому, между прочим, что не смог этот народ себя правильно поставить. Потому что делать с ним можно что угодно, как пластилин его мять. Потому что известно: ни за деньги свои он не спросит, ни за покойников своих не спросит, ни за поругание самого своего имени.

Но народ у нас государственный, он знает: начать правильно себя ставить – значит раскачивать лодку, а этого допустить никак нельзя. Но в лодке-то кто? Тройка везла Чичикова, а в лодке кто, крысы? Если посмотреть на двоих, сушащих усики на берегу Днепра – вроде бы да, крысы.

Конечно, проще не копаться в чужих принципах и не придумывать способы проверки их подлинности. Проще признать: те, кто нами управляет, делают это ради того, чтобы питаться. Когда в стране рост, они питаются энергией созидания: обналичивают нефть и газ, отщипывают от великих строек. Популярность в такое время приобретает тип «ворует, но дело разумеет». А вот когда в стране кризис, элита все охотнее поглядывает в сторону другого источника питания – энергии распада.

Энергия распада питала инициативных людей все 90-е годы, от массового расхищения медного кабеля и вплоть до истории с ГКО. Потом был дефолт и люди решили: ничего не поделаешь, все уже обглодано, придется снова созидать. Вопрос, над которым кто-то сейчас думает головным мозгом, а кто-то прямо и спинным: не слишком ли много мы построили, не пора ли снова ломать? И прикидывает: а сколько можно получить за Донбасс? Сколько за Крым?

Такова грустная правда о российской политике, высвеченная делом Вороненкова. Но есть и другая правда, правда донбасских батальонов. Хочется пожелать им удачи.